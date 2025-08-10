Uno Entre Rios | Escenario | Aura

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA, propone este viernes 15 y sábado 16 dos actividades gratuitas para descubrir la nueva muestra “Alma Litoral”

10 de agosto 2025 · 13:37hs
AURA

AURA

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA, gestionado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, propone este viernes 15 y sábado 16 dos actividades gratuitas para descubrir la nueva muestra “Alma Litoral”, del fotógrafo Ignacio García. Las actividades se realizarán en la Sala Antequeda (Alameda de la Federación 557, Paraná) y no requieren inscripción.

AURA: "Alma Litoral"

El viernes a las 19.30 se realizará una visita guiada con el autor, que abordará la comunicación de experiencias y el proceso creativo detrás de la exposición. El sábado a las 10.30, García ofrecerá una clase magistral sobre “Arte y espiritualidad, buscando retratar a Dios”, explorando el fotoperiodismo y el diálogo con diversas culturas.

memphis la blusera vuelve a parana para revivir los grandes clasicos del blues argentino

Memphis La Blusera vuelve a Paraná para revivir los grandes clásicos del blues argentino

El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha.

El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha

“Alma Litoral” es un recorrido fotográfico que explora la espiritualidad moderna en la región del Litoral argentino, con énfasis en el sincretismo entre tradiciones ancestrales y paganas.

Aura impulsa la innovación en las artes visuales locales y, en 2025, inaugurará la muestra “Perú al final”, del Colectivo Perú al final, junto con el lanzamiento de una nueva convocatoria para artistas.

LEER MÁS: Una aventura jurásica para disfrutar en familia en Santa Fe

Aura Centro Experimental de Arte Contemporáneo Aura clase
Noticias relacionadas
litoral stand up comedy abre inscripciones para sus talleres de comedia

Litoral Stand Up Comedy abre inscripciones para sus talleres de comedia

“Dinosaurios y Dragones: Misión Jurásica”

Una aventura jurásica para disfrutar en familia en Santa Fe

Los Nocheros en el CPC

Los Nocheros deslumbraron en Paraná con una noche de folklore

Axel se presentará en Paraná el jueves 21 de agosto

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"

Ver comentarios

Lo último

Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Ultimo Momento
Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de Alma Litoral

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Policiales
Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Ovación
La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

La provincia
¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de Alma Litoral

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental

"El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental"

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Dejanos tu comentario