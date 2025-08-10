AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA, propone este viernes 15 y sábado 16 dos actividades gratuitas para descubrir la nueva muestra “Alma Litoral”

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA , gestionado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, propone este viernes 15 y sábado 16 dos actividades gratuitas para descubrir la nueva muestra “Alma Litoral”, del fotógrafo Ignacio García. Las actividades se realizarán en la Sala Antequeda (Alameda de la Federación 557, Paraná) y no requieren inscripción.

El viernes a las 19.30 se realizará una visita guiada con el autor, que abordará la comunicación de experiencias y el proceso creativo detrás de la exposición. El sábado a las 10.30, García ofrecerá una clase magistral sobre “Arte y espiritualidad, buscando retratar a Dios”, explorando el fotoperiodismo y el diálogo con diversas culturas.

“Alma Litoral” es un recorrido fotográfico que explora la espiritualidad moderna en la región del Litoral argentino, con énfasis en el sincretismo entre tradiciones ancestrales y paganas.

Aura impulsa la innovación en las artes visuales locales y, en 2025, inaugurará la muestra “Perú al final”, del Colectivo Perú al final, junto con el lanzamiento de una nueva convocatoria para artistas.