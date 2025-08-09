La organización de la Fiesta Noventosa Mal anunció que el concierto de Vilma Palma e Vampiros, inicialmente previsto para el sábado 29 de agosto, fue reprogramado para el viernes 17 de octubre.
El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha
La organización de la Fiesta Noventosa Mal anunció que el concierto de Vilma Palma e Vampiros, inicialmente previsto para agosto, fue reprogramado para el viernes 17 de octubre.
9 de agosto 2025 · 14:20hs
Vilma Palma e Vampiros en Paraná
Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la página PlateaVIP.com.ar. Los tickets adquiridos para la función original serán válidos para el show del 17 de octubre.
Vilma Palma e Vampiros, reconocida banda que marcó una época en los años ’90, se prepara para brindar un espectáculo lleno de clásicos y energía en esta nueva fecha de la Fiesta Noventosa Mal.