El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha

La organización de la Fiesta Noventosa Mal anunció que el concierto de Vilma Palma e Vampiros, inicialmente previsto para agosto, fue reprogramado para el viernes 17 de octubre.

9 de agosto 2025 · 14:20hs
La organización de la Fiesta Noventosa Mal anunció que el concierto de Vilma Palma e Vampiros, inicialmente previsto para el sábado 29 de agosto, fue reprogramado para el viernes 17 de octubre.

Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la página PlateaVIP.com.ar. Los tickets adquiridos para la función original serán válidos para el show del 17 de octubre.

Memphis La Blusera vuelve a Paraná para revivir los grandes clásicos del blues argentino

Litoral Stand Up Comedy abre inscripciones para sus talleres de comedia

Vilma Palma e Vampiros, reconocida banda que marcó una época en los años ’90, se prepara para brindar un espectáculo lleno de clásicos y energía en esta nueva fecha de la Fiesta Noventosa Mal.

LEER MÁS: Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"

Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

