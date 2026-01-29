Uno Entre Rios | Escenario | Carnaval del País

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

El Carnaval del País vivirá su quinta noche el sábado 31 de enero en el Corsódromo de Gualeguaychú, con una serie de beneficios especiales para el público

29 de enero 2026 · 14:25hs
Carnaval del País: descuentos para Gualeguaychú y Entre Ríos

El Carnaval del País vivirá su quinta noche el sábado 31 de enero en el Corsódromo de Gualeguaychú, con una serie de beneficios especiales para el público local y entrerriano. La propuesta busca despedir enero con más público en las tribunas y ventajas en el acceso.

Los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a un beneficio exclusivo en sectores VIP: la compra de una mesa para cuatro personas incluye una bonificación equivalente al valor total de la entrada general, válida para cualquier fila del sector. En tanto, los entrerrianos mantienen el 50% de descuento en la entrada general.

Las promociones se gestionan de manera presencial en las boleterías del Corsódromo, los viernes y sábados, con DNI físico que acredite domicilio en Gualeguaychú o en cualquier localidad de Entre Ríos.

Las boleterías atienden de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados en horario corrido desde las 9 hasta el cierre del evento. Además, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo, sujeta a cupo, los días jueves.

