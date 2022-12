Entró a Gran Hermano con tres objetivos: terminar de pagar su casa, poner su propio local de peluquería canina y pagar el tratamiento de su hija, el motivo de su mudanza temporal a Paraná. La pequeña tiene una enfermedad autoinmune.

Su paso por la casa se caracterizó por un perfil bajo y una salida que sorprendió a muchos, tras una elección reñida con Daniela. El público la expulsó con el 53,8% de los votos, el porcentaje más bajo en lo que va de esta edición. Ahora sueña con volver al repechaje, que permitirá que dos eliminados reingresen al certamen y aunque no se imagina con un futuro ligado a los medios, no descarta ninguna posibilidad.

“Cuando estás en la casa, si bien sos consciente de que hay cámaras por todos lados hay muchos momentos, sobre todo pasados los días, en que te gana la confianza y empezás a hablar como si estuvieses en una ronda de amigos y por ahí surgen comentarios desafortunados. Llega un momento en que no te acordás que estás en una casa televisada, es que no tenemos celular, lápiz, libro, cuaderno, nada de nada y entonces la cabeza te trabaja a mil. Yo particularmente extrañaba mucho a mi hija. Tengo muchas ganas de volver a entrar, de seguir luchando por mi objetivo, pero me gustaría cambiar mi estrategia de juego, animarme a jugar más”, indicó a UNO y añadió: “Quizás pensando en mi familia me cuidé de decir muchas cosas, porque ellos son los que realmente padecen. Hay mucha gente que nos ataca por cualquier cosa y ni siquiera nos conocen, pero bueno, es a lo que nos exponemos desde el momento en que decidimos meternos en un reality. Hoy quiero entrar de nuevo para jugar de otra manera”, sostuvo la consultada.

Cata estuvo en total 57 días y asegura que la producción del programa los cuida mucho. A los participantes les hace el casting Cuarzo Producciones y el contrato está a cargo de Telefe.

“Fue muy loco vivir todo esto. Con Mora, Tora y Juliana tengo más trato ahora, afuera de la casa, pero con todos me llevo bien. Mi participación fue idea de Sol, mi pareja y de Ale, la otra mamá de Isa. Había visto sólo un Gran Hermano, en el que resultó ganador Marcelo Corazza, el que hoy es nuestro productor, y es divino. Ahora el martes tengo que estar en Buenos Aires y no sé que pasará, nos van diciendo en el momento si nos aislan o qué hacemos. Seguramente el ingreso por repechaje estará determinado por el voto teléfónico, si vuelvo a entrar me acercaría mucho más a Alfa y Romina, aunque en los últimos días ya estaba muy cerca de ellos, lo haría aún más. Además quiero nominar a personas que nunca han estado en placa”, contó.

Lo que más la sorprendió del resto de los “hermanos”, al verlo desde afuera, es la actitud de Coti (Constanza Romero)y de Conejo (Alexis Quiroga). Los dichos de Coti son muy desafortunados y ofensivos, además no es sincera. También me llamó la atención que Thiago (Medina) no tenga el apoyo popular. Thiago cuenta mucho su historia y entonces se romantiza mucho la pobreza, adentro piensan que por su situación puede ser fuerte afuera”.

María Laura no arriesga un posible ganador: “Faltan dos meses y cualquiera puede ganar porque es todo muy dinámico, hoy te quieren mañana te odian. Hay que ver la reacción de los participantes al ingreso de nuevos compañeros, capaz a muchos les cambia la energía”, dijo.

Finalmente, Cata habló de la capital entrerriana: “Ojalá se haya visto las veces que yo hablé de ésta ciudad tan linda y del lugar en donde encontré los mejores médicos para mi hija. Realmente estoy feliz de vivir acá. Un poco mi objetivo al ingresar a la casa, más allá de lo económico, era mostrar que no todo pasa por Buenos Aires, que hay personas que no elegimos estar las 24 horas producidas, arregladas, que tenemos otras costumbres, otros intereses, que el interior del país existe y que es muy lindo”, concluyó.