Es hora de jugar un torneo diferente en Paraná

El Estadio Nafaldo Cargnel de Paraná será escenario desde este miércoles del The Show Pro Series, un torneo internacional que reunirá a equipos franquicia.

Finalmente llegó el momento para los fanáticos del sóftbol en la región. Este miércoles comenzará oficialmente el The Show Pro Series, un torneo internacional que reunirá a destacados equipos y jugadores del continente en la capital entrerriana. El certamen se desarrollará hasta el sábado por la noche en el histórico Estadio Mundialista de Sóftbol Nafaldo Cargnel de Paraná, escenario emblemático de la disciplina en Paraná.

La competencia, que se disputará bajo el novedoso formato de franquicias, promete cuatro jornadas de alto nivel deportivo, acompañadas por espectáculos musicales y actividades especiales pensadas para toda la familia. Con esta propuesta, la capital entrerriana volverá a posicionarse como uno de los grandes centros del sóftbol en Argentina y Sudamérica.

Antes del inicio de los partidos oficiales, anoche se realizó el congresillo técnico, instancia clave para ultimar detalles organizativos de la competencia. La reunión tuvo lugar en la Sala Mayo y contó con la presencia de los dueños de los equipos participantes, además de dirigentes y autoridades vinculadas al deporte.

Este encuentro servió para coordinar aspectos reglamentarios, logísticos y deportivos de cara al inicio del certamen, que comenzará al día siguiente con la jornada inaugural en el estadio mundialista.

El The Show Pro Series tendrá la participación de seis equipos que competirán en la categoría Primera División masculina. Se trata de un formato innovador para el país, similar al utilizado en ligas profesionales de otros lugares del mundo, en el que las franquicias se conforman con jugadores provenientes de distintos clubes y países.

Las franquicias participantes serán: ACCIN Vortex (Argentina), South Argentina (Argentina), Caciques by Swing (Chile), City Pan (Chile), Team Finca Jujure (Venezuela) y Selección Argentina U23.

La presencia de jugadores internacionales elevará el nivel competitivo del torneo y le dará un marco especial a una competencia que busca consolidarse dentro del calendario del sóftbol regional.

Más allá de la competencia deportiva, la organización preparó una agenda que combina partidos oficiales, encuentros exhibición y shows musicales. El objetivo es convertir al estadio en un verdadero festival del deporte durante las cuatro jornadas del evento.

El acontecimiento fue declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante de Paraná y también por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, reconociendo su impacto turístico y deportivo para la región.

Como anticipo de lo que será el torneo, este lunes comenzaron a disputarse partidos amistosos entre las franquicias participantes y equipos locales, encuentros que continuarón este martes y que sirven como antesala del espectáculo principal.

Lo que pasará en Paraná

La programación oficial del torneo es la siguiente: este miércoles es la jornada inaugural. El torneo se pondrá en marcha a las 10.15 con el duelo entre Caciques by Swing y Argentina U23. A las 13.15 jugarán ACCIN Vortex frente a Team Finca Jujure, mientras que a las 16.15 se enfrentarán City Pan y South Argentina. La jornada también incluirá el All-Stars femenino U16, desde las 19.15, con el clásico entre Paraná Verde y Paraná Rojo.El último encuentro del día será a las 21, cuando Acción Vortex se mida con South Argentina. El cierre musical estará a cargo de la banda La Primera Ley de Newton.

Este jueves será la segunda jornada. La actividad comenzará a las 10.15 con City Pan vs. Team Finca Jujure. Luego, a las 13.15, jugarán Caciques by Swing vs. South Argentina. A las 16.15 será el turno de Argentina U23 vs. Acción Vortex. Por la noche se disputará el All-Stars masculino U14 (Paraná Verde vs. Paraná Rojo) a las 19.15. El último partido del día será a las 21 entre City Pan y Caciques by Swing. El espectáculo musical estará a cargo de Made in China.

El viernes será la tercera jornada. La programación comenzará a las 10.15 con South Argentina vs. Team Finca Jujure. A las 13.15 se enfrentarán Argentina U23 y City Pan.

Posteriormente, a las 16.15, jugarán Caciques by Swing y ACCIN Vortex. A las 19.15 se disputará el All-Stars Celebrities, un desafío especial que reunirá figuras del deporte y personalidades locales. La jornada se cerrará a las 21 con el duelo entre Team Finca Jujure y Argentina U23, mientras que el show musical estará a cargo de La Montrull.

El sábado es el día de definiciones. La última jornada comenzará al mediodía con ACCIN Vortex vs. City Pan. Luego, a las 15, jugarán Team Finca Jujure vs. Caciques by Swing. A las 18 será el turno de South Argentina vs. Argentina U23. La gran final del torneo se disputará a las 21, entre los dos mejores equipos de la fase inicial. El cierre del evento será con un espectáculo musical del reconocido artista Mario Pereyra, coronando cuatro jornadas de sóftbol, música y entretenimiento.

La realización de este certamen internacional refuerza el lugar de Paraná como uno de los principales polos del sóftbol en Argentina y en la región. La ciudad cuenta con una fuerte tradición en la disciplina y con un estadio reconocido internacionalmente, lo que la convierte en sede habitual de torneos nacionales e internacionales.

Con el inicio del torneo, la capital entrerriana volverá a situarse en el centro de la escena deportiva, con un evento que promete espectáculo dentro y fuera del diamante y que espera convocar a miles de aficionados durante toda la semana.