Los trabajos de semaforización se concentraron en los cruces de calle Espejo con Paracao y calle Espejo con Crausaz.

La Municipalidad de Paraná optimiza la semaforización en la zona sur

Con la instalación de nuevas columnas y un extenso tendido de cableado subterráneo se optimizará el tránsito y el ordenamiento vial en las intersecciones de calle Espejo con Paracao y Crausaz. Los trabajos de semaforización brindarán mayor seguridad a peatones y conductores.

Con estas acciones, la Municipalidad de Paraná busca reducir la siniestralidad vial en sectores estratégicos de los barrios de la zona sur, respondiendo a una demanda histórica de los vecinos y mejorando la conectividad urbana.

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De esta manera, avanza con el plan de ordenamiento vial en diferentes puntos de la ciudad. En esta oportunidad, se completaron los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema de semaforización en intersecciones clave de la zona sur.

Las tareas se concentraron en los cruces de calle Espejo con Paracao y calle Espejo con Crausaz. Estos puntos, de intenso flujo vehicular, cuentan ahora con nuevo equipamiento para regular el tránsito.

Detalles técnicos de los trabajos

Para la optimización de estos cruces, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Alumbrado Público, trabajó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano y se llevó adelante el siguiente despliegue:

Infraestructura: se instalaron cuatro columnas nuevas para el soporte de las luminarias.

Equipamiento: se colocaron un total de 16 cuerpos de semáforos, garantizando visibilidad desde todos los ángulos de las intersecciones.

Instalación eléctrica: se realizó un tendido de 230 metros de cableado subterráneo, lo que otorga mayor durabilidad y menor impacto visual.