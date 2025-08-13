Graciela Chisty presenta su obra reunida en la Feria del Libro

El jueves 14 de agosto, en el marco de la Feria del Libro de Paraná, Graciela Chisty presentará un delgado filo, primer volumen de la colección Un fresco abrazo

El jueves 14 de agosto a las 16.30, en el marco de la Feria del Libro de Paraná, la poeta paranaense Graciela Chisty presentará un delgado filo, primer volumen de la colección Un fresco abrazo. La iniciativa, realizada en conjunto entre la Editorial Municipal y Camalote, propone publicar la obra reunida o completa de autoras y autores de la ciudad, preservando y difundiendo su producción literaria.

El libro reúne la totalidad de su obra publicada, poemas aparecidos en revistas y diarios, además de textos inéditos escritos en diferentes momentos de su vida. La propuesta se enmarca en una línea editorial que busca rescatar voces fundamentales de la literatura local, tanto por su aporte estético como por su influencia en la comunidad cultural.

En diálogo con UNO, Chisty expresó que recibir esta propuesta fue “un homenaje, un reconocimiento que no esperaba”. Relató que, al principio, sintió que la publicación significaba “cerrar un círculo” y que había algo de clausura en la idea de reunir toda su obra en un solo volumen. Sin embargo, recordó que “muchos escritores publican su obra reunida y siguen creando”, lo que la impulsó a continuar escribiendo.

Graciela Chisty2 FERNANDA RIVERO / UNO

Reconocida por su meticuloso trabajo de corrección y su respeto por la palabra, la autora detalló su proceso creativo: escribe a mano, luego transcribe a computadora y allí realiza cambios, recorta versos y ajusta el ritmo.

“Hay que escucharse. Corrijo mucho, porque considero que la palabra tiene fuerza por sí misma y una energía que hay que respetar”, explicó. La edición, cuidada al detalle, refleja su formación en artes visuales y su experiencia como encuadernadora.

“Un libro hecho con poco cuidado es un insulto para el autor y para la palabra. Disfruto cuando tomo un libro con buena tipografía, bien diagramado, con un papel que dan ganas de acariciar”, sostuvo. Para Chisty, incluso una edición modesta puede ser valiosa si está bien hecha.

Cada palabra en su sitio

En cuanto a los inéditos incluidos, señaló que fueron seleccionados entre textos ya concluidos en sus archivos, dejando afuera solo algunos que no consideraba terminados. El diseño y el concepto visual estuvieron a cargo de Ferny Cossia, quien además propuso el título, tomado de un verso suyo: “Caminar sobre la poesía es caminar sobre un delgado filo”.

Sobre lo que encontrará el público, Chisty advirtió: “No soy una poeta fácil. La poesía no se trata de entender como un diccionario. Uso pocas palabras y busco que cada una esté en el lugar del que no deba moverse. Invito a que el lector se incorpore al texto y lo haga suyo”.

La presentación será una oportunidad para acercarse a una obra que, a lo largo de décadas, se ha construido con paciencia, minuciosidad y una mirada fiel a la esencia de la palabra. En un delgado filo se condensan sus libros anteriores, y también la memoria de un camino que continúa.