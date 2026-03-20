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San Lorenzo se enfrenta con Deportivo Rincón por la Copa Argentina

San Lorenzo jugará contra el conjunto neuquino desde las 21.15, en cancha de Quilmes, por los 32 avos de final. El ganador se enfrentará con Deportivo Riestra.

20 de marzo 2026 · 08:02hs
Alan Capobianco será

Alan Capobianco será, de manera interina, el entrenador de San Lorenzo.

San Lorenzo y Deportivo Rincón de Neuquén jugarán este viernes, desde las 21.15, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y podrá verse por la señal de TyC Sports.

El conjunto azulgrana, que subcampeón en la temporada 2012-2013, llega a este comprimiso con entrenador interino tras la destitución de Damián Ayude y quiere comenzar con el pie derecho el certamen federal. Alan Capobianco dirigirá interinamente al Ciclón.

Comenzó la danza de nombres en San Lorenzo.

Todos los candidatos que suenan en San Lorenzo para reemplazar a Damián Ayude

El equipo dirigido por Damián Ayude fue finalista de la Copa Proyección de Reserva en 2024.

San Lorenzo despidió al entrenador Damián Ayude

Enfrente estará el representante patagónico que milita en el Torneo Federal A, que disputará el certamen por primera vez en ocho años y sueña con dar el batacazo ante un rival que, pese a la crisis que atraviesa, no deja de ser uno de los grandes.

El ganador de este partido jugará en la próxima instancia con Deportivo Riestra.

San Lorenzo Deportivo Rincón Copa Argentina Fútbol
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