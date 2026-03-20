Etiquetado frontal: más de la mitad de los argentinos modificó sus consumos gracias a los sellos

La ley de etiquetado frontal cumplirá cuatro años desde que entró en vigencia. Seis de cada 10 personas optan por comprar alimentos que sean más saludables

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida como de “etiquetado frontal” obliga a incluir octógonos negros sobre excesos de nutrientes críticos (azúcar, grasas, sodio, calorías) para garantizar información nutricional clara, prevenir malnutrición y enfermedades crónicas. Si bien se sancionó en octubre de 2021, rige desde el 22 de marzo de 2022, fecha en que fue reglamentada. A punto de cumplir cuatro años, generó un impacto en la elección de los alimentos de la mayoría de los argentinos: según la primera Encuesta de Consumo Responsable, elaborada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), seis de cada 10 personas en el país modificaron sus decisiones de compra a partir de los sellos, ya sea reduciendo el consumo o directamente evitando ciertos productos.

En este marco, un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce avances en la región y Argentina aparece como uno de los países con mayor desarrollo normativo.

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Impacto de la ley de etiquetado frontal

Sobre el impacto que tuvo su implementación hace cuatro años, UNO dialogó con la licenciada en Nutrición de Paraná Yanina Gioria, quien al analizar efectos de la normativa, valoró los cambios de hábito que generó en una gran cantidad de consumidores: “Es una ley muy buena y se promovió bastante en su momento, hubo muchos grupos de nutricionistas de todo el país que participaron y lograron generar un impacto”.

Alimentos históricamente asociados a lo “saludable”, como yogures, barritas de cereal, galletitas “light”, comenzaron a ser puestos en duda. La presencia de múltiples sellos desarmó una narrativa construida durante años por el marketing. “Había un doble discurso muy instalado. Productos que parecían sanos, pero no lo eran tanto. Los sellos ayudan a transparentar eso”, observó Gioria.

Sin embargo, más allá de la valoración que tuvo esta normativa en los diferentes sectores desde su entrada en vigencia, en diciembre de 2024 el Gobierno nacional flexibilizó la Ley de Etiquetado Frontal mediante la Disposición 11362/2024, publicada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): los cambios principales implican que los octógonos negros ya no se aplican por nutrientes intrínsecos, sino sólo por aquellos agregados, y se permiten nuevamente los “claims” (mensajes de salud) y personajes infantiles en ciertos productos.

Sobre este punto, Gioria explicó: “Lamentablemente se actualizó la ley y ya no es tan no es tan estricta como al principio. Al principio se evaluaba en base a todos los ingredientes que tenía el alimento y se ponían los sellos. Ahora se consideran los ingredientes agregados. Por ejemplo, en un yogur no se cuenta cuánta cantidad de azúcar aporta la leche, sino sólo el azúcar agregado posterior que queda en su elaboración. Entonces, por eso disminuyeron mucho los sellos”.

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Al respecto, reflexionó: “En realidad estaba bueno que tengan los sellos como corresponde, porque pasa mucho que hay alimentos que no son tan sanos y uno cree que sí lo son, y muchas veces se lo brindamos a niños o a personas que, justamente, tienen alguna patología”.

Más allá de esta “flexibilización” en la Ley, uno de los efectos menos visibles pero más significativos del etiquetado frontal es la reformulación de productos por parte de las industrias. Para evitar los sellos, muchas empresas comenzaron a modificar sus recetas: reducen ciertos ingredientes críticos o ajustan proporciones para quedar por debajo de los umbrales establecidos.

En ese proceso aparece una tensión central. “Hoy algunos productos tienen menos sellos, pero no necesariamente son más saludables”, advirtió Gioria. La razón está precisamente en los cambios en los criterios de evaluación: actualmente se consideran principalmente los nutrientes agregados y no los propios del alimento.

Comer mejor en la vida real

Más allá de la normativa, hay un elemento que condiciona todas las decisiones alimentarias: el tiempo. “La gente vive apurada. Muchas veces no hay margen para cocinar y se termina resolviendo esta cuestión en el supermercado”, señaló la nutricionista.

En ese contexto, el etiquetado frontal funciona como una herramienta de emergencia: no garantiza una alimentación ideal, pero sí permite elegir “lo menos malo” dentro de una oferta mayoritariamente ultraprocesada.

El problema es estructural. Las jornadas laborales extensas, la falta de planificación y las condiciones económicas limitan las opciones reales de consumo. Por eso, los especialistas insisten en que ninguna etiqueta reemplaza la base de una alimentación saludable: productos frescos, preparaciones caseras y menor dependencia de la industria.

Aun así, proponen estrategias accesibles, como reemplazar azúcares refinados por alternativas naturales (dátiles, pasas de uva, coco rallado) o priorizar alimentos con menor nivel de procesamiento.

Ley de etiquetado frontal.jpg Ley de etiquetado frontal Vanesa Erbes / UNO

Una cuestión de salud

El debate sobre el etiquetado frontal no es menor porque se inscribe en un problema mucho más amplio. Las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, siguen siendo la principal causa de muerte en la región, según la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y todas ellas tienen una relación directa con los hábitos alimentarios. En ese marco, el etiquetado frontal es una herramienta más dentro de una estrategia integral que incluye educación nutricional, regulación de la publicidad y promoción de entornos saludables.

Lejos de ser un sistema cerrado, el etiquetado frontal está en plena evolución. Los avances son claros: mayor visibilidad, más conciencia y cambios iniciales en el consumo. Pero también lo son las limitaciones: reformulaciones discutibles, interpretaciones parciales y desigualdad en el acceso a información. “El mayor logro es que la gente empezó a mirar lo que consume”, resumió Gioria.

El desafío, hacia adelante, será profundizar ese proceso: mejorar los criterios técnicos, evitar vacíos normativos y acompañar con educación alimentaria sostenida.

Porque en definitiva, detrás de cada sello no sólo hay un dato nutricional. Hay una disputa entre información y mercado, entre hábito y cambio, entre lo urgente y lo importante. Y en el medio, como siempre, está la salud.