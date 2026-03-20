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Atlético Tucumán-Gimnasia y Banfield-Tigre abren la fecha 12

A las 21, Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Banfield hará lo propio con Tigre.

20 de marzo 2026 · 08:02hs
Tigre es uno de los animadores del campeonato.

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La fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se iniciará este viernes, en una jornada que contará con dos partidos. En uno de los encuentros, Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata a partir de las 21, en un enfrentamiento entre dos equipos con realidades diferentes.

El Decano llega a este cruce en un muy flojo momento, ya que cayó en cuatro de sus últimos cinco partidos y empató el restante. Es por esto que está 13° en la Zona B con seis unidades.

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El Lobo, por su parte, pelea por ingresar a los playoffs, ya que está en la octava posición y estaría avanzando con lo justo. Tiene 14 puntos, podría escalar varias posiciones en caso de volver de Tucumán con los tres puntos.

Banfiel y Tigre, los otros protagonistas de la noche

A la misma hora Banfield recibirá a Tigre, en lo que será otro enfrentamiento entre dos equipos con necesidades muy diferentes.

El Taladro, que atraviesa un momento muy delicado y solo pudo sumar 10 puntos en igual cantidad de partidos, marcha 11°.

Del otro lado estará el Matador, que tiene como una de sus grandes figuras al delantero David Romero, no solo está cuarto en la Zona B con 17 puntos, sino que también se ilusiona con dar pelea en la tabla anual que le otorga el título de Campeón de Liga al que finalice primero.

Atlético Tucumán Gimnasia Banfield Tigre
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