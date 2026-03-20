Viernes de puños apretados en Peñarol

Desde las 21 se llevará a cabo una velada amateur en las instalaciones de Peñarol, donde se desarrollarán ocho combates.

La campeona entrerriana Zamira Beber será una de las protagonistas de la pelea de fondo en Peñarol.

Los viernes de boxeo se han convertido en un clásico paranaense. El público puede disfrutar del deporte de los puños en la capital entrerriana, al menos, dos noches al mes y la de este viernes será una de ellas. En este caso el escenario será el gimnasio polideportivo del Club Atlético Peñarol , donde se realizará una velada amateur.

En la entidad de barrio Pirola habrá ocho combates, de los que participarán peleadores locales, como así también de las ciudades de Santa Fe y Concordia. Entre los peleadores destacados, combatirán en la velada los campeones de la Federación Entrerriana de Box (FEB) Marcos Jaime y Zamira Beber, quienes no expondrán sus respectivos títulos.

Beber, además, viene de combatir el pasado fin de semana en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), donde se midió con la campeona argentina Delfina Arancibia, quien la derrotó por puntos tras una dura batalla.

El evento comenzará a las 21 y las entradas en puerta tendrán un valor de 9.000 pesos. La organización del espectáculo está a cargo del promotor local Justo Martínez, mientras que la Comisión Municipal de Box (CMB) es la encargada de fiscalizar el espectáculo.

Vale recordar que esta velada se iba a realizar originalmente el viernes 13, en el Club Palma Juniors, pero vicisitudes de último momento obligaron a modificar el día y lugar del evento.

La cartelera en el Club Peñarol

Francisco Almirón (gimnasio Payabox) vs José Tornacue (gimnasio Miguel Palacios), en categoría Hasta 60 kilos.

Pedro Bekman (gimnasio Payabox) vs Alejandro Cáceres (Concordia), categoría Hasta 64 kilos.

Johana Beber (gimnasio Payabox) vs Johana Pinto (Santa Fe), categoría Hasta 54 kilos.

Germán Argañaraz (gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Marcos Jaime (Peñarol), categoría Cadete Hasta 52 kilos.

Jonathan Gómez (Paraná Boxing) vs Leonardo Alviro (Santa Fe), categoría Hasta 69 kilos.

Miqueas Brites (gimnasio Justo Nocaut Martínez) vas Ayrton Sena (Concordia), categoría Hasta 81 kilos.

Ailén Argañaraz (gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Uma Moledo (Concordia), categoría Juvenil Hasta 51 kilos.

Zamira Beber (gimnasio Payabox) vs Selene Monzón (Santa Fe), categoría Hasta 57 kilos.