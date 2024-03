Francisca D'Agostino: "Tenemos que defender los espacios culturales"

—¿Qué significa el Teatro 3 de Febrero para la ciudad?

—El teatro tiene dos aristas. Una es que el edificio está declarado como Patrimonio Histórico Nacional y este año cumple 116 años. Es una joya arquitectónica. Y después, la dimensión simbólica que creó en todos esos años el teatro en relación a cómo contribuyó el teatro en la cultura con todos los espectáculos teatrales y musicales que pasaron por este lugar, que hacen que sea como un lugar mágico.

—¿Qué importancia y valor le da al cargo que ocupa?

—Para mí es un honor, un gran honor. Este lugar es hermoso, soñado, con muchísima historia, con empleados, trabajadores del teatro que hace muchos años están y que aman el lugar, un lugar histórico que atravesó todas las gestiones. En lo personal, realmente es un honor, así que estoy feliz y agradecida de estar acá.

—¿Cuál es el criterio al momento de elegir las actividades?

—El teatro es muy demandado, muy demandado en relación a la programación, y lo que nosotros decidimos como gestión, en este año tan particular y difícil por la situación económica, es privilegiar la programación local para poder darle lugar a los artistas locales, queremos que ellos puedan mostrar sus producciones. Vale recordar que, dentro de la municipalidad, hay otro centro cultural que es el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Hoy está en refacción, entonces eso hace que la demanda del teatro sea mayor, obviamente. Por lo cual, el criterio de programación es equilibrar entre poder darle lugar a la mayor cantidad de artistas locales para que puedan ofrecer sus espectáculos acá y a la vez ofrecerle al público paranaense diferentes disciplinas y diferentes espectáculos para que puedan ver. Buscamos equilibrar un poco entre las dos opciones.

Teatro 3 de Febrero1.jpg

—¿Qué tan importante es la cultura para un pueblo?

—La cultura es fundamental por muchos motivos. Primero, por el valor simbólico que tiene la cultura, la creación de identidad de un pueblo y, por otro lado, es un gran gestor y creador de trabajo genuino. No solo los artistas son trabajadores, sino que depende de un montón de sectores según las disciplinas. Es trabajo y tiene ese plus de creación simbólica que genera y da identidad. Por eso debemos cuidar la cultura sobre todo también ahora, en tiempos difíciles donde un poco se ningunea la relación y el valor que tiene. Por eso, los artistas y los gestores culturales tenemos que salir a defender y a explicar nuevamente todo. Siempre hay que hacerlo, pero hoy, en estos tiempos difíciles, más que nunca.

—¿Qué mensaje quisiera dejarle a los lectores para que participen y formen parte de las actividades del teatro?

—Más allá de cualquier tipo de espectáculo, sea musical, teatral o de danza, que son las tres disciplinas que más usan en el teatro, creo que la gente tiene que venir a ver cualquiera de esas disciplinas, y si no, por lo menos tiene que venir a recorrer el lugar, porque este espacio es un Patrimonio Histórico arquitectónico y es de todos los paranaenses. Entonces, si no se enganchan con alguna de las propuestas artísticas, pueden venir y visitar el lugar a través de las visitas guiadas que se realizan todos los lunes y que son gratuitas y abiertas a todo público. De hecho, nos sorprende la cantidad de gente que ha venido y se animé a entrar por primera vez al teatro, que no es un público que consume espectáculo, entonces conoce el teatro de otra manera. Entonces, al mostrarles las salas, los diferentes espacios y la historia que tiene, se enganchan y después se transforman en público activo. El mensaje sería ese, aconsejaría que vengan, que pasen, es un lugar abierto, es un lugar que es para todos y de todos.