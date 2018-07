Flopa Suksdorf presenta hoy su primer disco solista, "Afro Blue"

La vocalista de jazz paranaense, Flopa Suksdorf, presenta su primer disco solista, Afro Blue, en Paraná. Será un concierto imperdible junto al equipo original de Buenos Aires con el que grabó el material. La presentación será esta noche, a las 21,en el centro cultural y de convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). El concierto contará con un total de 10 músicos en escena más una importante puesta en sonido, escenografía e iluminación.

El disco está conformado por temas compuesto por Suksdorf y algunos arreglos de jazz standards realizados por Mariano Loiácono. "Mariano me orientó mucho para este disco, y cuando vi el resultado me di cuenta de todo lo que él me había guiado. Fue un acierto elegirlo a él para que me acompañe en mi primer disco, porque producir un material discográfico es bastante complicado", manifestó la cantante en diálogo con Escenario.

Discípula dilecta de Roxana Amed –gran compositora y vocalista de jazz– Flopa Suksdorf ha desarrollado una técnica impecable, una voz potente y un timbre típico de la música negra. Sus presentaciones en vivo así lo han demostrado; y es por eso que es convocada como cantante por músicos abocados al jazz, el blues y hasta el funk de toda la región.

Además de composiciones propias de Suksdorf, el material contiene clásicos de los jazz standards, como My Favourite Things, God Bless the Child y On the Sunny Side of the Street.

Anoche, Suksdorf presentó el disco en Santa Fe, acompañada por la misma banda de músicos en el Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo; y el 13 hará lo propio en Capital Federal, en Thelonious Jazz Club.

El equipo está compuesto por Suksdorf (voz, composición), Mariano Loiácono (trompeta, fluguelhorn y arreglos), Sebastián Loiácono (saxos alto y tenor), Maxi Herrlein (saxo barítono), Francisco Lo Vuolo (piano), Jerónimo Carmona (contrabajo) y Carto Brandan (batería). Invitados en coros, "Da Sugah Buddies": Eugenia Dappen, Lucía Escobar y Matías Lapunzina.





Semblanza de un disco

El jazz es la libertad absoluta para expresar y compartir sentimientos, sin embargo, y a decir del gran trompetista Wynton Masrsalis, "la improvisación del jazz es una creación que parte de melodías de blues, en un contexto de variaciones armónicas, rítmicas y de timbre. Hay una lógica y un orden en lo que, de otro modo, sería un caos (...) Tenemos que tocar. Hacerlo juntos. No se puede tocar jazz en solitario"

"Afro Blue es un disco de raíz. El primero. De raíces afro y de las más básicas y universales, que hablan de libertades, crecimiento y emancipación con solo un punto establecido, que en este caso es de partida, y lleno de incertidumbres. Con la tensión sonora, pictórica, poética entre la expectativa, la desilusión, la felicidad, la adrenalina, la opresión, la anticipación y la ansiedad al momento de emancipación en multiplicidad de formas. Con los conflictos y sus momentos pacíficos e impacientes, con toda la simpleza y complejidad que cada instante puede llegar a requerir siempre que fresco y puro nazca y se reconozca. Nacimiento y crecimiento, que sigue buscando paz, amor y libertad en todas sus posibles maneras, empatía, bienestar, equidad y justicia (entre muchas otras cosas) de principio a fin", dice sobre el disco.





Trayectoria

Flopa Suksdorf tiene 32 años y 17 de trayectoria junto a la música. Comenzó sus estudios musicales a los 14 años. En ese entonces se acercó a las experiencias de grabación en estudio y de performances en vivo de la mano de sus profesores y amigos en su ciudad. Con el correr del tiempo se nutrió con los maestros más destacados de la región.

Desde 2010 hasta la actualidad intensifica sus estudios musicales en la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de la cantante referente del jazz argentino, Roxana Amed, participando también de masterclasses y workshops de cantantes nacionales e internacionales.

Desde inicios del año 2011 comenzó a estudiar canto lírico en la Universidad Nacional del Litoral, luego intensificó en la Ciudad de Buenos Aires al igual que sus estudios de improvisación y composición.

Con el correr de los años se incorpora como voz líder de las bandas preponderantes de soul, funk y fusión de jazz con distintos estilos en Paraná y la zona del litoral, teniendo la posibilidad de hacer grabaciones varias y presentaciones en todo el país, incluido el Buenos Aires Funk & Soul Festival de la mano de la banda de funk Factor Fun en 2013.

En los últimos años, enfatizó sus actuaciones dentro de ensambles de jazz y fusión con otros estilos en Paraná, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

A fines de 2014 se presenta por primera vez como solista en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, festival más importante del país en referencia al estilo, siendo seleccionada dentro del Proyecto Nuevas Voces del Jazz, acompañada por músicos de renombre. En 2015 lo hace con su grupo Flopa Suksdorf & The Litoral Brothers en el Festival de Jazz de Rafaela.

Actualmente, se desempeña como voz líder y compositora en su grupo solista. Intensifica sus estudios de escritura, composición y teatro. Dicta clases de canto y estilo en la región del litoral de manera independiente y en la Licenciatura en Canto Popular de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Además, está preparando la gira de presentación de Afro Blue por la Argentina durante lo que resta de 2018.

Las entradas estarán disponibles en puerta a un valor de 100 pesos.