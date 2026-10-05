Feria del Libro: Concordia se prepara para tres jornadas con grandes autores

Concordia será sede de la segunda Feria Provincial del Libro, que reunirá a escritores, editoriales y propuestas culturales del 9 al 11 de octubre

La literatura tendrá una nueva cita en Concordia con la segunda edición de la Feria Provincial del Libro, que reunirá a escritores, periodistas, ilustradores, editoriales y artistas durante tres jornadas. El encuentro se desarrollará el 9, 10 y 11 de octubre, de 10:00hs a 22:00hs, en el Centro de Convenciones de la ciudad, con entrada libre y gratuita.

El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia y tendrá como eje temático “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”. La propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro en torno a la literatura y la cultura, luego de una primera edición que convocó a más de 20.000 personas.

Uno de los principales atractivos de esta nueva edición será la presencia de cuatro reconocidos referentes de la literatura y la cultura argentina: Alejandra Kamiya, Selva Almada, Miguel Rep y Juan Sasturain.

Una programación con escritores y propuestas para todas las edades

Las actividades se desarrollarán a lo largo de las tres jornadas e incluirán mesas dedicadas a la literatura entrerriana, encuentros sobre narrativa, edición y poesía, presentaciones de libros, talleres, conferencias y homenajes.

La programación también contempla propuestas destinadas a las infancias y distintos espectáculos, con el objetivo de ampliar el público de la feria y generar un espacio de participación para lectores de distintas edades.

Además, el predio reunirá a más de 100 editoriales provenientes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay. De esta manera, la feria funcionará también como punto de encuentro para autores, editores y lectores de distintas regiones.

Los cuatro invitados especiales tendrán sus propias presentaciones en el escenario central. En todos los casos se tratará de conversatorios junto a escritores y periodistas entrerrianos, con acceso abierto a todo público.

La primera en participar será Alejandra Kamiya, quien estará el viernes 9 a las 20:00hs, en una charla junto a Clara Chauvin. El sábado 10 tendrá una agenda especial Selva Almada. La escritora entrerriana participará a las 12:00hs del acto de apertura junto a Mara Rodríguez. Más tarde, a las 21:00hs, volverá al escenario para presentar un espectáculo que combinará literatura y música en vivo junto a Rusi Millán Pastori. Ese mismo día, a las 20:00hs, será el turno de Miguel Rep, quien mantendrá un conversatorio con Horacio Osorio y Américo Schvarztman. El cierre de los encuentros con los invitados estará a cargo de Juan Sasturain, el domingo 11 a las 20, junto a Oscar Londero.

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Quiénes son los invitados

Alejandra Kamiya es reconocida especialmente por su producción de cuentos. Entre sus libros se encuentran Los restos del secreto y otros cuentos, publicado en 2012; Los árboles caídos también son el bosque, de 2015; El sol mueve la sombra de las cosas quietas, de 2019; y La paciencia del agua sobre cada piedra, de 2023. A lo largo de su trayectoria recibió distintos reconocimientos nacionales e internacionales.

Selva Almada, nacida en Villa Elisa, es una de las escritoras entrerrianas con mayor proyección internacional. Su obra alcanzó una importante repercusión fuera del país y su novela No es un río, fue finalista del International Booker Prize. En Concordia, además, presentará su último libro, Una casa sola.

Miguel Rep llegará con una extensa trayectoria vinculada al dibujo y al humor gráfico. Dibujante, caricaturista e historietista, publicó en algunos de los principales medios nacionales y es autor de cerca de 40 libros. Entre sus trabajos se encuentran Bellas Artes y Diego, nacido para molestar, además de versiones ilustradas de clásicos de la literatura como La Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha.

Por último, Juan Sasturain es escritor, periodista, guionista de historietas y divulgador cultural. Es considerado una figura destacada de la literatura policial iberoamericana y ha desarrollado una extensa trayectoria ligada a la difusión de la cultura popular.

Con una programación que combina literatura, música, talleres, presentaciones y propuestas para las infancias, la segunda Feria Provincial del Libro buscará repetir y ampliar la convocatoria de su primera edición. Durante tres días, Concordia será escenario de encuentros entre lectores, autores y editoriales de distintas provincias y también de Uruguay.