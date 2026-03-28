Felipe Pigna y Pedro Saborido presentaron "Historias Argentinas" ante un teatro lleno

El Teatro 3 de Febrero recibió este viernes por la noche a Felipe Pigna y Pedro Saborido, quienes presentaron Historias Argentinas ante una sala colmada

El Teatro 3 de Febrero recibió este viernes por la noche a Felipe Pigna y Pedro Saborido, quienes presentaron Historias Argentinas ante una sala colmada en todas sus instalaciones. El público, diverso en edades, acompañó con atención y respuestas constantes ante una propuesta que tuvo historia, humor y reflexión sobre la identidad nacional.

La función comenzó a las 21.15 y brindó un ritmo dinámico a partir del intercambio entre ambos protagonistas. Lejos de un formato académico, el espectáculo se apoyó en el diálogo, con relatos, anécdotas y cruces que permitieron abordar distintos momentos de la historia argentina desde el humor.

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A lo largo de la noche, Pigna aportó contexto y reconstrucción histórica, mientras que Saborido sumó observaciones desde el humor, generando un contrapunto de interés frente público.

La presencia de espectadores de distintas generaciones marcó uno de los rasgos de la noche, en línea con el objetivo del espectáculo de acercar la historia a públicos amplios.

Durante la presentación, ambos destacaron el valor del humor como herramienta para pensar la realidad y la importancia de revisar la historia desde perspectivas diversas, en un contexto que habilita preguntas y miradas críticas.