Experiencia Queen llega a Paraná con su "Greatest Hits Tour 2026"

El espectáculo Experiencia Queen se presentará en el Centro Provincial de Convenciones con una propuesta que recrea los clásicos de Queen

El espectáculo Experiencia Queen se presentará el sábado 25 de abril a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones, con una propuesta que recrea los clásicos de Queen. Las entradas se encuentran a la venta a través de Gradatickets y Flamingo.

El show propone un recorrido por los grandes éxitos del grupo británico, con interpretaciones de temas como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”. La puesta incluye recreación escénica, vestuario e instrumentos que buscan reproducir con fidelidad los conciertos originales.

La propuesta está pensada para públicos de distintas edades y combina música en vivo con una estética que remite a distintas etapas de la banda liderada por Freddie Mercury.

El proyecto comenzó en 2021 y desde entonces recorrió escenarios de Argentina y otros países de la región, con presentaciones en Uruguay, Paraguay, Chile y México. También formó parte del festival Remind-GNP en Guadalajara y realizó funciones en salas como el Teatro Ópera y el Gran Rex, en Buenos Aires.

En diálogo con UNO, el guitarrista César Barabino señaló que será la cuarta visita del grupo a la ciudad. “Paraná es una plaza que nos encanta, siempre nos reciben muy bien. Volvemos con un espectáculo renovado, con nuevas canciones y la expectativa de encontrarnos otra vez con el público”, expresó.

Sobre el crecimiento del proyecto, indicó que la banda amplió su recorrido en los últimos años con giras internacionales, incluso con presentaciones en Europa. “Es un proyecto que no deja de crecer y que seguimos desarrollando año a año”, afirmó.

En relación con el desafío de interpretar a Queen, Barabino destacó el trabajo escénico y musical del grupo. “Es una banda muy emblemática, con una identidad muy marcada. Hay un trabajo muy fuerte para lograr una representación cuidada, tanto desde lo musical como desde lo interpretativo”, explicó.