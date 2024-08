Estrena "Desde el borde: réquiem teatral para nuestros muertos"

En diálogo con UNO, Melina Forte dijo: “Desde el borde surge a partir de experiencias individuales relacionadas con la muerte. Todas las personas tenemos relación con la muerte de alguna u otra manera, forma parte de nuestra vida y en este sentido hace poco tiempo tuve experiencias muy significativas con respecto a este tema, la muerte de mi padre y muy seguida a esto la muerte de mi perra Juana que fue compañera durante 15 años. Y estas muertes en particular me llevaron a preguntarme cuál era mi relación con los difuntos, con mis propios difuntos e incluso con mi propia muerte. Y, a partir de esto, me relaciono con un libro maravilloso que se titula A la salud de los muertos, escrito por Vinciane Despret que rescata de alguna manera modos de relacionarnos con los difuntos, los modos en los que los celebramos, los homenajeamos, los rituales y ceremonias que a veces de manera cotidiana hacemos para mantener relación con las personas o con los seres que ya no están en este plano, a partir de esto, surge la historia desde el borde contada a través de la relación entre los dos personajes y que pretende ser una especie de homenaje un réquiem para nuestros difuntos”.

Casa Boulevard

Por su parte, Gustavo Bendersky contó: “Esta es la primera producción del espectáculo que cuenta con dramaturgia propia, escrita por una de las integrantes del grupo. Eso nos motiva y nos pone muy felices. Hace muchos años que venimos trabajando en lo que llamamos teatro situado, que tiene que ver con la idea de una teatralidad propia de nuestra zona, con nuestras sonoridades, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar en general la vida, el vínculo con nuestro entorno. Entonces en ese sentido valoramos mucho el hecho de que el espectáculo surja a partir de un texto propio de una de las integrantes del grupo”. El valor de las entradas es de 4.000 pesos anticipadas y 5.000 pesos en puerta.