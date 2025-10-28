Uno Entre Rios | Escenario | Entre Ríos Cantada

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un homenaje al poeta José María Fernández Unsaín

El ciclo Entre Ríos Cantada, organizado por la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, continúa su recorrido por distintas localidades y tendrá un nuevo encuentro en Nogoyá

28 de octubre 2025 · 13:28hs
Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá

El ciclo Entre Ríos Cantada, organizado por la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, continúa su recorrido por distintas localidades y tendrá un nuevo encuentro en Nogoyá.

La actividad se realizará el viernes 7 de noviembre a las 18 en la Biblioteca Popular Fermín Chávez (Caseros 951), y estará dedicada al poeta José María Fernández Unsaín (1918–1997), una de las voces más representativas de la literatura entrerriana.

Biblioteca Provincial de Entre Ríos

Entre Ríos Cantada impulsa encuentros itinerantes de lectura que rescatan y difunden la obra de autores y autoras de la provincia, combinando poesía, música y diálogo con las comunidades lectoras. A lo largo del año, el ciclo ha visitado diversas localidades, fortaleciendo el acceso al patrimonio literario entrerriano desde una perspectiva participativa y federal.

La propuesta es con entrada libre y gratuita, y cuenta con certificación con puntaje docente, declarada de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE).

La participación requiere inscripción previa a través del formulario disponible AQUÍ.

Entre Ríos Cantada Nogoyá Homenaje Biblioteca Provincial de Entre Ríos
