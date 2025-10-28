El ciclo Entre Ríos Cantada, organizado por la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, continúa su recorrido por distintas localidades y tendrá un nuevo encuentro en Nogoyá.
Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un homenaje al poeta José María Fernández Unsaín
La actividad se realizará el viernes 7 de noviembre a las 18 en la Biblioteca Popular Fermín Chávez (Caseros 951), y estará dedicada al poeta José María Fernández Unsaín (1918–1997), una de las voces más representativas de la literatura entrerriana.
Entre Ríos Cantada impulsa encuentros itinerantes de lectura que rescatan y difunden la obra de autores y autoras de la provincia, combinando poesía, música y diálogo con las comunidades lectoras. A lo largo del año, el ciclo ha visitado diversas localidades, fortaleciendo el acceso al patrimonio literario entrerriano desde una perspectiva participativa y federal.
La propuesta es con entrada libre y gratuita, y cuenta con certificación con puntaje docente, declarada de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE).
La participación requiere inscripción previa a través del formulario disponible AQUÍ.