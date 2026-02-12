Los organizadores de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía informaron que debido a la tormenta que comenzó a la madrugada y la gran cantidad de agua caída en lo que va del día (estimada en más de 120 mm), decidieron suspender la jornada inaugural programada para este jueves 12 de febrero.
Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía
Por las inclemencias climáticas, desde la organización de la 41° Fiesta de la Artesanía postergaron el comienzo. La inauguración será este viernes, en Colón.
12 de febrero 2026 · 19:52hs
El comunicado de la Fiesta de la Artesanía
“La decisión se fundamenta en la necesidad de preservar el predio externo y la seguridad, tanto para los visitantes como para los artistas”, explicaron desde la organización en el comienzo
Más adelante, en la misiva, confirmaron que “el acto de apertura se realizará este viernes a las 20”.
Y finaliza: “Toda actividad y/o evento de la jornada de hoy, jueves 12 de febrero, se encuentra suspendido”.