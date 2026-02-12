Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

Por las inclemencias climáticas, desde la organización de la 41° Fiesta de la Artesanía postergaron el comienzo. La inauguración será este viernes, en Colón.

Desde la organización postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía.

Los organizadores de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía informaron que debido a la tormenta que comenzó a la madrugada y la gran cantidad de agua caída en lo que va del día (estimada en más de 120 mm), decidieron suspender la jornada inaugural programada para este jueves 12 de febrero.

“La decisión se fundamenta en la necesidad de preservar el predio externo y la seguridad, tanto para los visitantes como para los artistas”, explicaron desde la organización en el comienzo

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Más adelante, en la misiva, confirmaron que “el acto de apertura se realizará este viernes a las 20”.

Y finaliza: “Toda actividad y/o evento de la jornada de hoy, jueves 12 de febrero, se encuentra suspendido”.