Uno Entre Rios | Policiales | femicidio

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

La Multisectorial de Mujeres de Gualeguay reclamó justicia y denunció que el detenido fue señalado previamente por hostigar a mujeres de la ciudad.

13 de febrero 2026 · 07:39hs
Un día trágico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

La Multisectorial de Mujeres de Gualeguay exigió justicia por el femicidio de Vanesa López, la mujer de 39 años asesinada este jueves por la mañana en esa ciudad, y expresó su acompañamiento a la familia de la víctima en un comunicado difundido en redes sociales.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre continuación de calle La Paz, en el Barrio Matadero, en inmediaciones del Molino y a metros de la costanera sur-oeste. Vanesa fue hallada sin vida con heridas de arma blanca o provocadas con un objeto punzante.

En el marco de la investigación, ayer al mediodía fue detenido el principal sospechoso tras varias horas de intensa búsqueda policial en distintos sectores de la ciudad. Se trata de Ernesto Fabián Camaño, de 50 años. La investigación, que tramitan los fiscales Josefina Beheran y Rodrigo Molina, es tratada como un femicidio, ya que existen elementos que indican que el acusado hostigaba a mujeres de la zona, incluida la víctima.

Sospechoso femicidio Gualeguay
El pedido de justicia

En ese contexto, la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay publicó un mensaje en el que manifestó su indignación y dolor ante lo sucedido: “Un día trágico en nuestra ciudad, otra vida joven se lleva un tipo impune ante el señalamiento de tantas mujeres víctimas de los improperios y desubicaciones a las que se veían sometidas cotidianamente según los dichos en las redes, un tipo que fue señalado por la víctima como autor de las lesiones que presentaba la noche anterior al femicidio, según los testimonios dados por su circulo cercano. muchos más son las declaraciones hechas en las redes sociales de otras mujeres rotas por este femicidio evitable. Acompañamos en el dolor a su familia y pedimos justicia por Vanesa”.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 07.26.11 (2)

Desde la organización señalaron que el caso evidencia la gravedad de las denuncias públicas realizadas por mujeres que afirmaban haber sido hostigadas por el ahora detenido, y reclamaron que se investigue con perspectiva de género. Asimismo, reiteraron el pedido de justicia por Vanesa López y reclamaron medidas efectivas para prevenir nuevas violencias en la ciudad.

femicidio Gualeguay Vanesa López
