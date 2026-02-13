Uno Entre Rios | La Provincia | Régimen Penal Juvenil

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

El oficialismo logró la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad

13 de febrero 2026 · 09:06hs
Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

El jueves la Cámara de Diputados logró la media sanción al proyecto del Régimen Penal Juvenil, propuesto por el Gobierno nacional, con 149 votos a favor contra 100 legisladores que votaron en contra. No hubo abstenciones.

En detalle

Con esta iniciativa el Gobierno plantea con su nuevo cambio es reducir la edad mínima de imputabilidad desde los 14 años. Esa es la esencia del proyecto, que va a contramano de los índices que la propia gestión ultraderechista celebró poco tiempo atrás cuando anunció una caída en la tasa de homicidios, la más baja de los últimos años según cifras oficiales.

Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Un plenario de cuatro comisiones dictaminó el proyecto oficialista para el Régimen Penal Juvenil

Diputados: se vota el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El bloque de diputados oficialistas votó a favor de bajar la edad de imputabilidad. Es decir, Beltrán Benedit, Andrés Laumann y Francisco Morchio. También acompañaron la propuesta Alicia Fregonese (PRO), Darío Schneider (UCR). En contra lo hicieron los integrantes del Bloque de Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Blanca Osuna y Marianela Marclay.

Embed

El voto de los entrerrianos, en su mayoría no fue sorpresivo, hasta el caso de Michel no generó extrañeza. El oriundo de Gualeguaychú ya había anticipado su postura la semana pasada al compartir declaraciones en las que afirmaba que "para que alguien sea imputado según nuestra ley, debe tener la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad para cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en otros lugares del mundo, establece un mínimo para esa imputabilidad. Por ejemplo, en el Reino Unido es de 10 años y en varios países de América es de 14. Creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que poseen el discernimiento, la intención y la voluntad, y saben lo que están haciendo", sostuvo. Además, el legislador subrayó que "si se reduce la edad de imputabilidad, se requerirían cárceles adecuadas para menores, porque si no, los estamos condenando a un futuro sin perspectivas".

Diputados Regimén Penal Juvenil
Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Aunque Michel votó en contra del proyecto en su totalidad, apoyó la idea de bajar la edad de imputabilidad, una postura también adoptada por otros legisladores cercanos a Sergio Massa.

Bordet adhirió a la postura de UNICEF y la Defensoría

El exgobernador Gustavo Bordet manifestó su coincidencia con la postura de UNICEF y de la Defensoría General de la Justicia entrerriana respecto a la inconveniencia de reducir la edad de imputabilidad penal. Señaló que la iniciativa del gobierno nacional parte de un diagnóstico equivocado y propone respuestas punitivas simplificadas para problemáticas sociales complejas.

Sostuvo que no existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito o la violencia. Por el contrario, experiencias internacionales indican que medidas de este tipo no han logrado mejorar los niveles de seguridad.

El diputado nacional también advirtió que la participación de adolescentes en el delito suele ser sobredimensionada en la cobertura mediática, lo que genera percepciones distorsionadas que luego se utilizan para justificar reformas regresivas. “El adolescente suele ser el último eslabón de una cadena de violencia y exclusión cuyos responsables principales son adultos”, subrayó, retomando planteos de organismos especializados.

En relación con la situación local, Bordet mencionó datos de Entre Ríos que reflejan la baja incidencia del fenómeno: durante 2024, solo el 0,07 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años cumplió medidas penales y ninguno estuvo privado de la libertad. Para el exmandatario, estas cifras evidencian que el problema de la inseguridad no se origina en la población juvenil.

Asimismo, alertó que el país no cuenta con la infraestructura ni con el personal especializado necesario para implementar un régimen de estas características. Recordó que existe una emergencia carcelaria a nivel nacional y que el proyecto contempla el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias o módulos especiales sin especificaciones claras, lo que consideró riesgoso y regresivo en términos de derechos.

Finalmente, Bordet afirmó que imponer un esquema penal uniforme desde el Estado nacional desconoce las realidades provinciales y el carácter federal del sistema institucional argentino. “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad: solo profundiza la exclusión y aleja la posibilidad de construir políticas públicas eficaces, serias y respetuosas de los derechos humanos”, concluyó.

Régimen Penal Juvenil Cámara de Diputados Gobierno
Noticias relacionadas
Inicia una semana clave en el Congreso con reforma laboral y Régimen Penal Juvenil

Inicia una semana clave en el Congreso con reforma laboral y Régimen Penal Juvenil

Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Ser donantes de sangre es un acto solidario que salva vidas

Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

El hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología. 

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Ver comentarios

Lo último

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Ultimo Momento
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

En el Día Mundial de la Radio, la 88.3 MHz marca una nueva etapa para Radio Online Paraná

En el Día Mundial de la Radio, la 88.3 MHz marca una nueva etapa para Radio Online Paraná

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Policiales
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Un día trágico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Ovación
Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió con Argentinos en La Paternal

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió con Argentinos en La Paternal

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

La provincia
Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

Dejanos tu comentario