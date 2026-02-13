Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Este viernes la Selección Argentina U23 de Sóftbol estará pintando las aulas de la escuela pero necesitan más pintura para paredes y pizarrones

En vísperas del inicio del ciclo lectivo 2026, la comunidad educativa de la escuela N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en calle República de Siria N° 2700 de Paraná, que este año celebra su 34º aniversario, se encuentra en plena acción para garantizar que sus 412 estudiantes comiencen las clases en las mejores condiciones posibles. Ante la falta de recursos estatales suficientes para el mantenimiento y la pintura edilicia, la institución tomó la firme decisión de no quedarse de brazos cruzados y apostar por la autogestión y la solidaridad.

Nació vinculada a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, tras la necesidad de continuar los estudios secundarios de los egresados de la escuela primaria Nº 188. Se caracteriza por una fuerte militancia educativa, trabajando por la inclusión y transformación social en un contexto vulnerable.

Los comienzos se remontan al 1992 cuando en la Escuela N° 101 Juan Manuel de Rosas quedaba un curso de veinte alumnos sin espacio físico, ante esta situación los padres de los estudiantes solicitaron la creación de una escuela nueva en el barrio La Floresta. El pedido obtuvo una respuesta positiva por parte de las autoridades educativas y se comenzaron a desarrollar las clases en un local de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

En el 1993 se anexó un segundo año y se produjo una explosión de matrícula en primer año, se inscribieron 60 estudiantes, razón por la cual la escuela se trasladó para su funcionamiento al Centro Comunitario Nº 4, y se alquiló un espacio que en ocasiones fue utilizado como aula y biblioteca aledaño a la iglesia.

La escuela continuó funcionando en ese edificio mientras se construía el propio en un terreno lindante, dando comienzo la obra en el año 1996 con la construcción de dos aulas. La primera promoción egresó en el 1996 y se recibieron nueve estudiantes, de los cuales tres pertenecían a la institución desde el primer año. La orientación definida con la participación de estudiantes, docentes y padres fue la de bachiller Comercial. Posteriormente se fueron incorporando los demás cursos, funcionando la escuela íntegramente en el turno mañana.

escuela nuestra Señora de Guadalupe Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

En el 1997 con la implementación de la Ley Federal de Educación se incorporó el séptimo año. Se crearon dos cursos a cargo de maestros, que debido a la escasez de espacio debieron funcionar por la tarde en las únicas dos aulas propias de la escuela. Progresivamente se continuó con la implementación de la Ley Federal completando todo el ciclo de EGB y posteriormente el Polimodal a partir del 2003 con la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Actualmente a La Guada concurren 412 estudiantes provenientes de distintos barrios de la capital entrerriana; entre ellos Mosconi, Mosconi Viejo, Antártida Argentina, San Martín, San Agustín, Barranquitas, Paraná XVI, barrio Balbi, Humito, Las Flores y La Floresta. El personal asciende a 92 personas y el dictado de clases se da en dos turnos: mañana y tarde. Además, la institución brinda la Copa de Leche.

María Inés Bustamante, rectora de la escuela, dialogó con UNO sobre las necesidades, algunas más urgentes y otras a más largo plazo: "Lo que queremos es adecuar las aulas para el regreso a clases; reparar los ventiladores de techo, pintar paredes, colocar la puerta que le falta a una de las aulas, cortinas y también pintar los pizarrones, en fin, otorgar a nuestros alumnos condiciones más dignas para el cursado diario", explicó.

La Selección U23 de Sóftbol se pone la "diez" por la escuela

Uno de los hitos de esta puesta a punto ocurrirá este viernes, cuando los integrantes de la Selección Argentina U23 de Sóftbol se acerquen a la institución para colaborar con las tareas de pintura. Si bien inicialmente estaba previsto que el equipo nacional (que tiene previsto viajar el sábado a Montería, en Colombia, para participar del Panamericano Masculino Mayor) dedicara la tarde previa a su partida para ayudar a mejorar el entorno donde asisten diariamente los chicos, finalmente se acordó que sea la U23 la que colabore con la institución.

Un esfuerzo comunitario

La realidad tanto de los alumnos como de las familias de los alrededores de la institución, es compleja. Se trata de una zona muy carenciada de la ciudad, a pocos metros del Volcadero Municipal y en muchos hogares el sustento diario se logra a través del trabajo con la basura, el reciclado, venta de metales, chatarra u otros objetos.

escuela nuestra Señora de Guadalupe (2)

"Nuestros chicos merecen estudiar con comodidad", dijo la autoridad educativa y explicó que ante la escasez de presupuesto para infraestructura y mantenimiento, la comunidad tiene dos opciones: limitarse a enviar notas de reclamo o movilizarse para generar cambios. "Optamos por lo segundo, gestionando donaciones que van desde elementos de limpieza hasta la búsqueda activa de materiales de construcción", señaló.

escuela nuestra Señora de Guadalupe (1)

Las necesidades más urgentes se centran en:

• Pintura: cuentan con apenas con 20 litros y necesitan más pintura para paredes y pizarrones, además de rodillos y elementos de aplicación.

• Acondicionamiento de la biblioteca: El sueño de la institución es dotar a la biblioteca con aire acondicionado para que los alumnos tengan un espacio fresco y adecuado para el estudio, equiparándolo con las comodidades que suelen tener las oficinas gubernamentales.

A pesar de los desafíos estructurales, como problemas de filtraciones en los pasillos, la escuela logró concretar mejoras importantes como la ampliación del sistema de cisterna, lo que resolvió los históricos problemas de falta de agua que anteriormente causaron la pérdida de numerosos días de clase.

Quienes quieran colaborar pueden dirigirse a la escuela o comunicarse al: (0343) 155-013626