Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

El histórico acordeonista, Marcos Camino, dejó el grupo de cumbia santafesina Los Palmeras. Estuvo 50 años al frente de la reconocida banda.

Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras a través de un video, en el que habló sobre su salud. El acordeonista y uno de los fundadores del famoso grupo de cumbia santafesina que lleva más de cinco décadas sobre los escenarios explicó que dejará la banda “por una cuestión de edad y de salud”.

En las imágenes, que fueron publicadas en el perfil oficial de Instagram de Los Palmeras, se lo ve a Marcos sentado ante una mesa y rodeado por sus compañeros.

Marcos Camino podría dejar Los Palmeras: ¿fin de una era en la cumbia santafesina?

Qué dijo el acordeonista de Los Palmeras

“Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, comenzó diciendo Camino.

Y agregó: “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”.

Mientras se ven fotos antiguas de la banda, Camino hizo referencia a Santa Fe, la ciudad en la que se fundó el grupo: “Para Los Palmeras y para mí Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. La prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes”.

Los Palmeras sin Cacho.jpg

En ese contexto, remarcó algunos de los momentos más importantes en la carrera de Los Palmeras y mencionó el hit El Bombón que “marcó un antes y un después”. En línea con eso, recordó la oportunidad en la que hicieron un show junto a la Filarmónica de Santa Fe.

“Se hizo todo siempre con este profesionalismo. Sepan siempre que todo el éxito hay que construirlo hay que sostenerlo y para eso siempre es sacrificio”, remarcó.

Luego, Camino habló sobre los motivos detrás de su decisión: “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”.

“Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”, cerró. “Gracias por hacer historia, Marcos. ¡Hay Palmeras para rato!”, escribieron junto a la publicación de Los Palmeras que cosechó miles de likes y cientos de comentarios.

La salida de Camino de Los Palmeras se suma a la desvinculación de Cacho Deicas, histórico vocalista de la agrupación, en 2025.