La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos iniciará su temporada 2026 este sábado 21 de febrero a las 20 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861, en Paraná. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia y la entrada será libre y gratuita, por orden de llegada.

El concierto estará dirigido por el director artístico del organismo, Luis Gorelik, y contará con la participación de dos solistas invitados de trayectoria internacional: Luis Roggero en violín y Antonio Formaro en piano.

El programa incluye la Sinfonía Nº 36 K. 425 “Linz”, de Wolfgang Amadeus Mozart, y el Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas, de Ernest Chausson, una obra que propone un diálogo permanente entre ambos instrumentos solistas.

Antonio Formaro, pianista distinguido con el Premio Konex y recientemente reconocido por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, desarrolló una carrera que lo llevó a escenarios como el Teatro Colón y la Gewandhaus de Leipzig. Es Doctor en Música por la Universidad Católica Argentina y miembro de la Mendelssohn-Gesellschaft de Berlín.

Por su parte, Luis Roggero, también Premio Konex, es primer concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional desde 1992. Actuó como solista y director en Argentina y el exterior, y mantiene una intensa actividad en música de cámara.

Con este concierto, el organismo provincial abre un nuevo año de programación en Paraná, con un repertorio que combina el clasicismo de Mozart y el romanticismo francés de Chausson.