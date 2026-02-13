Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano de Gualeguaychú derrotó a Pico FC de La Pampa por 96 a 89 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojinegro celebró su décima victoria como local y su cuarto triunfo seguido en el certamen. Además conquistó el triunfo en 11 de los últimos 12 juegos que disputó.

Las estrellas en el estadio José María Bértora fueron Nicolás Reynoso con 26 de valoración, 22 puntos y 1 tapón ; José Peralta, por el lado de Pico, con 23 de valoración, 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

El local comenzó con el pie derecho, imponiéndose en el ataque y presionando en la defensa, logrando los robos de pelotas y el manejo de su juego. Lautaro Pividori y Cristian Zenclussen fueron claves en el primer tiempo. Pico tuvo un comienzo que fue escalando hasta el final del partido, moviendo todas sus cartas del banco y achicando en el tablero, pero no fue suficiente para frenar al rojinegro. Mosley fue su clave en los primeros períodos.

Los pampeanos achicaron con su efectividad en triples, aunque siguió sin alcanzarle porque la diferencia se extendió a 20 puntos. Todo parecía terminarse, pero Pico despertó y buscó acercarse para llevarse el triunfo. La diferencia mínima fue de 4 puntos, restando menos de 10 segundos. Pico luchó hasta el final, pero la última pelota fue para Cristian Pérez para darle el cierre con un triple.

Como sigue el camino de Central Entrerriano

Los dirigidos por Martín Pascal descansan para el miércoles retomar la acción en su estadio ante El Talar. Pico, que cerró su gira por Entre Ríos con un saldo negativo de tres derrotas, regresa a La Pampa para el lunes recibir a Unión de Mar del Plata por otra fecha de la Liga.