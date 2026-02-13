Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

El Tribunal de Paraná rechazó el planteo de Airaldi para separar sus causas por narcotráfico y ratificó el inicio del juicio para el próximo 24 de febrero.

El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó una resolución clave que complica la estrategia defensiva de Leonardo Roberto Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante acusado de liderar una banda dedicada al narcotráfico. El tribunal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por su defensa, el cual buscaba anular la unificación de las dos causas que pesan sobre el exdirigente rural: una originada en Paraná (2019) y otra en Santa Fe (2022). La acumulación de ambos expedientes y su remisión a la Justicia Federal de Paraná para el debate se concretó en noviembre del año pasado.

Con esta decisión, fechada el 11 de febrero, el camino queda despejado para el inicio del juicio oral y público, programado para el próximo martes 24 de febrero.

El rechazo a la dilación del proceso

La defensa de Airaldi, encabezada ahora por la abogada Mariana Barbitta, argumentaba que se había vulnerado la garantía del "juez natural", alegando que los hechos de Santa Fe no debían ser juzgados en Entre Ríos. Sin embargo, los magistrados fueron tajantes al señalar que el planteo carecía de fundamentación seria y que, en realidad, ocultaba una intención de postergar el debate.

En un pasaje central de la resolución a la que accedió UNO, el Tribunal -integrado por Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello- destacó que separar las causas solo perjudicaría el derecho del propio imputado a recibir una sentencia en tiempos lógicos: "La desacumulación de causas que el recurso de casación persigue y consiguiente ineludible diferimiento de celebración del debate en la causa FRO 27.181/2022 se revela claramente además con aptitud para vulnerar la garantía constitucional del justiciable -Leonardo Roberto Airaldi- a ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas".

Este no fue el único golpe para la defensa. Días atrás, el Tribunal también confirmó que Airaldi seguirá detenido bajo prisión preventiva, rechazando el pedido de arresto domiciliario. El acusado permanece alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú hasta el inicio del juicio, momento en el cual será trasladado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná para estar a disposición inmediata de las audiencias.

Airaldi.jpg Airaldi se encuentra detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú y será trasladado a la de Paraná para el juicio.

Las dos causas

El expediente santafesino se originó tras un operativo en agosto de 2022, cuando fueron secuestrados 29,491.81 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo. La droga apareció ocultada bajo una cama, en 28 paquetes, en la casa alquilada por un puestero rural.

La acusación sostiene que, aunque el hallazgo se concretó en una vivienda, la logística, propiedades rurales y canales de transporte pertenecen a Airaldi, quien presuntamente utilizaba su estancia en una isla del río Paraná, con posible pista de aterrizaje clandestina, para coordinar operaciones de narcotráfico.

En tanto, en la Justicia Federal de Paraná, desde 2019 tramitó una causa que investigó a Airaldi y otras 14 personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, acusándolos de financiación, provisión, distribución, transporte, almacenamiento y venta de estupefacientes.

Según la Fiscalía, la banda operó entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, combinando logística terrestre y fluvial —desde estancias, islas del río Paraná, zonas rurales de Diamante, y con posibles vinculaciones con redes de distribución regional–.