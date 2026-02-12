Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Con el respaldo de autoridades y referentes del rugby regional, Capibaras XV fue presentado. El debut será el sábado 21 con Peñarol de Uruguay.

El rugby entrerriano vivió una jornada especial con la presentación oficial de Capibaras XV, el nuevo equipo que comenzará a escribir su propia historia en la provincia y en la región. El acto se desarrolló en Casa Mesopotamia (Av. José Manuel Estrada 1862, Paraná) y significó la puesta en escena formal del plantel, los jugadores y el cuerpo técnico de un proyecto que genera expectativas y entusiasmo en el ambiente ovalado. Formarán parte por primera vez del Súper Rugby Américas.

La actividad contó con la presencia de referentes del rugby de Entre Ríos, dirigentes, allegados y autoridades municipales y provinciales que acompañaron el lanzamiento. Entre ellos estuvo presente el gobernador Rogelio Frigerio, quien respaldó esta iniciativa deportiva que busca consolidar una representación regional de alto nivel.

Durante la rueda de prensa se brindaron detalles sobre la competencia que comenzará en los próximos días y que tendrá a varios jugadores entrerrianos formando parte del nuevo plantel.

El equipo iniciará la pretemporada este domingo, con la mirada puesta en el debut absoluto frente a Peñarol, último campeón de la temporada 2025. El encuentro ante el Carbonero se disputará el sábado 21 de febrero en Rosario y marcará el primer paso competitivo de la franquicia.

Fuerte impronta regional.

Uno de los aspectos más destacados de Capibaras XV es su marcada identidad regional. Apenas cuatro jugadores no pertenecen a clubes del Litoral, mientras que los otros 39 representan a 15 instituciones de la región, lo que refuerza el carácter integrador del proyecto.

El club con mayor presencia es Jockey de Rosario, con nueve jugadores. Le siguen Estudiantes de Paraná, Duendes y Atlético del Rosario, con cinco cada uno. Tilcara aporta tres representantes, mientras que Paraná Rowing y CRAI cuentan con dos jugadores. Con un integrante cada uno aparecen Santa Fe Rugby, Universitario de Santa Fe, Cha Roga, Los Caranchos, Logaritmo, Universitario de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Tala, Jockey de Villa María, Liceo de Mendoza y San Juan Rugby Club.

Esta diversidad institucional no solo refleja la amplitud geográfica del proyecto, sino también la intención de consolidar un seleccionado competitivo con base en el talento del Litoral y el interior del país.

El plantel de Capibaras XV

El equipo de Capibaras XV está conformado por 45 jugadores distribuidos en todas las líneas, con una estructura sólida en el pack de forwards y variantes dinámicas en los backs.

En la primera línea (10 jugadores) se destacan Diego Correa (Estudiantes de Paraná), Juan Ignacio Rodríguez (Liceo de Mendoza), Jorge Onorato (Universitario de Santa Fe), Bernardo Lis (Duendes), Martín Vaca (Jockey de Villa María), Manuel Cuneo (San Juan RC), Ignacio Orsetti (Jockey de Rosario), Lisandro Dipierri (Atlético del Rosario), Enzo Avaca (Tala) y Pedro Annunziatta (GER).

La segunda línea (6) está integrada por Lucas Bür e Ignacio Gallo (Jockey de Rosario), Lorenzo Colidio (Duendes), Bautista Benavides (Santa Fe Rugby Club), Agustín Ponzio (CRAI) y Juan Segundo Huber (Logaritmo).

En la tercera línea (8) aparecen nombres con fuerte presencia entrerriana como Franco Benítez (Tilcara), Franco Marizza (Paraná Rowing), Felipe Villagrán (Estudiantes) y Basilio Cañas (Estudiantes), además de Manuel Bernstein (CRAI), Ignacio Gandini (Duendes), Bautista Grenón (Alma Juniors) y Jerónimo Gómez Vara (Atlético del Rosario).

Los medios (6) incluyen a Juan Lovell y Alejo Sugasti (Jockey de Rosario), Ignacio Zabella (Universitario de Rosario), Juan Baronio e Ignacio Dogliani (Jockey de Rosario) y Martiniano Aime (Atlético del Rosario).

En los centros (8) figuran Bruno Heit (Estudiantes), Bautista Estellés y Santiago Vitola (Atlético del Rosario), Guido Chesini (Duendes), Mateo Tanoni y Francisco Lluch (Jockey de Rosario), Benjamín Ordiz (Caranchos) y Mateo Baroli (Paraná Rowing).

Finalmente, en los backs (5) completan el listado Franco Rosetto (Estudiantes), Gino Dicapua (Duendes), Pietro Croce (Cha Roga), Lautaro Cipriani (Tilcara) y Tomás Sigura (Tilcara).

La creación de Capibaras XV representa un paso significativo para el rugby entrerriano y regional, al ofrecer una estructura que permite proyectar jugadores y competir en un nivel superior. La expectativa es grande y el desafío también: consolidar un equipo competitivo que pueda medirse ante potencias y posicionar al Litoral en un escenario de mayor visibilidad.

Con el inicio de la pretemporada a la vuelta de la esquina y el debut ya en el horizonte, Capibaras XV comienza oficialmente su camino. El sábado 21 en Rosario será el primer examen.

Presentes en la conferencia

En la rueda de prensa estuvieron presentes el gobernador de Entre Rios, Rogelio Frigerio; la intendenta de Paraná, Rosario Romero (Paraná); además de los presidentes de las uniones del Litoral: Rubén González Fresneda, Enrique Patrizi y Martín Gabriel Cipriani. También el socio y uno de los idiologos de la franquicia, Gabriel Bourdin. Todos hablaron de la importancia de contar con un equipo por primera vez profesional en la región.