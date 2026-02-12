Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

El sospechoso del femicidio ocurrido este jueves en Gualeguay fue detenido en la zona del club Urquiza por la Policía de Entre Ríos.

Detuvieron al sospechoso de haber matada a una mujer en Gualeguay.

El sospechoso del femicidio ocurrido este jueves en Gualeguay fue detenido en la zona del club Urquiza por la Policía de Entre Ríos. Vanesa López, de 39 años, fue asesinada y su cuerpo presentaba heridas de arma blanca o algún objeto punzante. El principal acusado estuvo unas horas prófugo y sería sobrino del padrastro de la víctima.

El hecho ocurrió en la zona sur de Gualeguay, en una vivienda ubicada en continuación de calle La Paz. El cuerpo fue encontrado durante la mañana y desde ese momento se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos. La escena fue preservada por personal policial mientras trabajaban peritos de Criminalística y la fiscalía interviniente.

Por su parte, la Policía ha implementado un operativo de cerrojo en los accesos a la ciudad y rastrillajes intensivos en áreas rurales para evitar que el sospechoso abandone el departamento.

En el lugar del hecho, la Criminalística trabaja bajo la supervisión de los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina, recolectando evidencia y recabando testimonios de vecinos para reconstruir lo sucedido. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el arma utilizada.

El caso ha generado gran conmoción en el Barrio El Molino, consignó Radio Gualeguay. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal brinde un informe oficial con novedades sobre la causa y la búsqueda del agresor.