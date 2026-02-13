Un violento episodio se registró en Villa Elisa durante un partido de fútbol, cuando un árbitro se agarró a golpes de puño con los jugadores en pleno encuentro. El hecho quedó registrado en videos que fueron publicados en las redes sociales.
Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores
Un árbitro se enfrentó a golpes con jugadores en pleno partido en Villa Elisa, el hecho quedó registrado en videos y no hubo denuncias ni detenidos.
13 de febrero 2026 · 10:02hs
El incidente ocurrió en el campeonato nocturno, que no pertenece a la liga local de la ciudad.
Violencia en el campo: árbitro se peleó a golpes con jugadores en Villa Elisa
Desde la Jefatura Departamental de Policía de Colón señalaron que no hubo denuncias ni arrestados.