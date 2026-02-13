Uno Entre Rios | Ovación | Árbitro

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Un árbitro se enfrentó a golpes con jugadores en pleno partido en Villa Elisa, el hecho quedó registrado en videos y no hubo denuncias ni detenidos.

13 de febrero 2026 · 10:02hs
Un violento episodio se registró en Villa Elisa durante un partido de fútbol, cuando un árbitro se agarró a golpes de puño con los jugadores en pleno encuentro. El hecho quedó registrado en videos que fueron publicados en las redes sociales.

El incidente ocurrió en el campeonato nocturno, que no pertenece a la liga local de la ciudad.

Violencia en el campo: árbitro se peleó a golpes con jugadores en Villa Elisa

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Colón señalaron que no hubo denuncias ni arrestados.

