Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Buscan intensamente a un hombre tras el crimen de una mujer en Gualeguay. La Policía cercó la ciudad y rastrilla la zona en busca de un hombre.

Una mujer fue asesinada en Gualeguay. La víctima, de 39 años, fue identificada como Vanesa López. Se informó que fue asesinada en su domicilio en la calle Continuación La Paz, entre el Barrio El Molino y la zona costera.

El presunto agresor huyó inmediatamente tras el ataque y su identidad se mantiene reservada para no entorpecer la investigación.

Por su parte, la Policía ha implementado un operativo de cerrojo en los accesos a la ciudad y rastrillajes intensivos en áreas rurales para evitar que el sospechoso abandone el departamento.

Investigación

La fiscalía investiga si existía un vínculo entre la víctima y su agresor, que sería un vecino. De confirmarse, el caso podría caratularse como un femicidio.

En el lugar del hecho, la Criminalística trabaja bajo la supervisión de los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina, recolectando evidencia y recabando testimonios de vecinos para reconstruir lo sucedido. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el arma utilizada.

El caso ha generado gran conmoción en el Barrio El Molino, consignó Radio Gualeguay. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal brinde un informe oficial con novedades sobre la causa y la búsqueda del agresor.