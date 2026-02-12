Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguay

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Buscan intensamente a un hombre tras el crimen de una mujer en Gualeguay. La Policía cercó la ciudad y rastrilla la zona en busca de un hombre.

12 de febrero 2026 · 13:05hs
Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Crédito: Radio Gualeguay

Una mujer fue asesinada en Gualeguay. La víctima, de 39 años, fue identificada como Vanesa López. Se informó que fue asesinada en su domicilio en la calle Continuación La Paz, entre el Barrio El Molino y la zona costera.

El presunto agresor huyó inmediatamente tras el ataque y su identidad se mantiene reservada para no entorpecer la investigación.

la mitad del mundo, homenaje a mujeres cientificas en gualeguay

"La Mitad del Mundo", homenaje a mujeres científicas en Gualeguay

Pasistas y batucadas coparon otra noche de carnaval en La Vieja Usina

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Por su parte, la Policía ha implementado un operativo de cerrojo en los accesos a la ciudad y rastrillajes intensivos en áreas rurales para evitar que el sospechoso abandone el departamento.

Investigación

La fiscalía investiga si existía un vínculo entre la víctima y su agresor, que sería un vecino. De confirmarse, el caso podría caratularse como un femicidio.

LEER MÁS: En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En el lugar del hecho, la Criminalística trabaja bajo la supervisión de los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina, recolectando evidencia y recabando testimonios de vecinos para reconstruir lo sucedido. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el arma utilizada.

El caso ha generado gran conmoción en el Barrio El Molino, consignó Radio Gualeguay. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal brinde un informe oficial con novedades sobre la causa y la búsqueda del agresor.

Gualeguay Mujer sospechoso
Noticias relacionadas
un joven golpeo a un policia y fue detenido en san jose

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

La balacera se produjo cuando un grupo de chicas entrenaba en El Plumín.

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir del lugar.

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio.

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Ver comentarios

Lo último

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Ultimo Momento
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

La experiencia de la cantante entrerriana Shulamit Silvestre en Nueva York

La experiencia de la cantante entrerriana Shulamit Silvestre en Nueva York

Policiales
Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Ovación
Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

River va por la recuperación ante Argentinos

River va por la recuperación ante Argentinos

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

La provincia
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

Fuerte lluvia anegó calles de Paraná en medio de alerta naranja

Fuerte lluvia anegó calles de Paraná en medio de alerta naranja

Efecto Santa Fe: policías de Entre Ríos organizan una manifestación para marzo

Efecto Santa Fe: policías de Entre Ríos organizan una manifestación para marzo

Dejanos tu comentario