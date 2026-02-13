Uno Entre Rios | Policiales | femicidio

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Una vecina contó que Vanesa López había sido golpeada la noche anterior, que iba a denunciar a Ernesto Camaño pero fue asesinada. Apuntó a la Policía.

13 de febrero 2026 · 08:07hs
Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

El femicidio de Vanesa López, la mujer de 39 años asesinada este jueves por la mañana en Barrio Matadero de Gualeguay, generó una profunda conmoción en la ciudad y un fuerte reclamo por presuntas fallas en la actuación policial. Una vecina difundió en redes sociales un crudo testimonio en el que aseguró que la agresión previa había sido denunciada reiteradamente durante la noche anterior y que, de haberse actuado de otra manera, “este homicidio se hubiera evitado”. El testimonio de la mujer coincide con el de otros testigos en la causa.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre continuación de calle La Paz, en el Barrio Matadero, en inmediaciones del Molino y a metros de la costanera sur-oeste. Vanesa fue hallada sin vida con heridas de arma blanca o provocadas con un objeto punzante. Por el hecho fue detenido Ernesto Fabián Camaño, de 50 años, quien permaneció en la Jefatura Departamental y, tras un intento de suicidio, fue internado en el Hospital de Salud Mental.

un dia tragico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de vanesa lopez en gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Detuvieron al sospechoso de haber matada a una mujer en Gualeguay.

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

LEER MÁS: "Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

El relato de una vecina

En su publicación, difundida por la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay, una mujer (cuya identidad se preserva) aseguró que la víctima había sido agredida el miércoles alrededor de las 23.30 y que el acusado la hostigaba. También confirmó que Vanesa tenía previsto radicar la denuncia el jueves por la mañana, pero fue asesinada antes de poder hacerlo. El relato es reproducido por UNO ya que coincide con otros testimonios que la Justicia y la policía han recabado en las últimas horas. Es decir, ratifica lo que dicen muchas personas del barrio: que Camaño era un acosador y que hostigaba a muchas mujeres, entre las cuales estaba Vanesa.

“Hoy este homicidio se hubiera evitado si la policía anoche cuando nos cansamos de llamarla, hubieran levado a la víctima a denunciarlo. Y a él metido preso, porque golpeó a ella alrededor de las 23.30. Nos cansamos de llamar a la policía más de 50 llamados seguro hicimos. Más de media hora esperando cruzar un móvil por la esquina del barrio (si no hubiéramos seguid esperando)”, expresó la mujer.

Sospechoso femicidio Gualeguay
Detuvieron al sospechoso de haber matada a una mujer en Gualeguay.

Detuvieron al sospechoso de haber matada a una mujer en Gualeguay.

LEER MÁS: Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

La vecina relató que incluso amigos del hijo de la víctima intentaron intervenir y que, cuando finalmente llegó un patrullero, la respuesta no fue la esperada. “A los 20 minutos se hizo presente la chata de la policía y como signo de burla. Ella contándole, mostrándole cómo le había dejado la pierna, le dicen: ‘te llamamos una ambulancia si estas muy golpeada. Mañana andá a primera hora a denunciar’, cuando ellos tendrían que haberla llevado a denunciar, fue golpeada por un hombre. ¿No es que estamos para que protejan a las mujeres? en caso de agresión a estos cagones hdpta”, publicó textualmente.

Vanesa Lopez victima femicidio Gualeguay

Según su testimonio, Vanesa no quiso salir sola ni acompañada por miedo a que el agresor estuviera merodeando el barrio. “Ella no quería ir sola ni con ninguna de nosotras por miedo a que el este escondido alrededor de nuestro barrio. Nos dijo que nos acostemos, que mañana iba a ir (o sea hoy) a lo cual no llegó, le arrebató su vida este asesino psicópata”, agregó.

El mensaje concluye con un pedido de justicia y una fuerte crítica: “Que esto no quede así, que se haga justicia, que pague por lo que hizo. Toda una vida en el barrio viviendo con semejante enfermo mental y no lo sabíamos”.

femicidio Gualeguay Vanesa López Policía
Noticias relacionadas
narcotrafico: nuevo reves judicial para leonardo airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

asesinaron a una mujer en gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

un joven golpeo a un policia y fue detenido en san jose

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

La balacera se produjo cuando un grupo de chicas entrenaba en El Plumín.

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Ver comentarios

Lo último

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Ultimo Momento
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

En el Día Mundial de la Radio, la 88.3 MHz marca una nueva etapa para Radio Online Paraná

En el Día Mundial de la Radio, la 88.3 MHz marca una nueva etapa para Radio Online Paraná

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Policiales
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Un día trágico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Ovación
Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió con Argentinos en La Paternal

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió con Argentinos en La Paternal

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

La provincia
Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

Dejanos tu comentario