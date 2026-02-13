Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Una vecina contó que Vanesa López había sido golpeada la noche anterior, que iba a denunciar a Ernesto Camaño pero fue asesinada. Apuntó a la Policía.

El femicidio de Vanesa López, la mujer de 39 años asesinada este jueves por la mañana en Barrio Matadero de Gualeguay, generó una profunda conmoción en la ciudad y un fuerte reclamo por presuntas fallas en la actuación policial. Una vecina difundió en redes sociales un crudo testimonio en el que aseguró que la agresión previa había sido denunciada reiteradamente durante la noche anterior y que, de haberse actuado de otra manera, “este homicidio se hubiera evitado”. El testimonio de la mujer coincide con el de otros testigos en la causa.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre continuación de calle La Paz, en el Barrio Matadero, en inmediaciones del Molino y a metros de la costanera sur-oeste. Vanesa fue hallada sin vida con heridas de arma blanca o provocadas con un objeto punzante. Por el hecho fue detenido Ernesto Fabián Camaño, de 50 años, quien permaneció en la Jefatura Departamental y, tras un intento de suicidio, fue internado en el Hospital de Salud Mental.

El relato de una vecina

En su publicación, difundida por la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay, una mujer (cuya identidad se preserva) aseguró que la víctima había sido agredida el miércoles alrededor de las 23.30 y que el acusado la hostigaba. También confirmó que Vanesa tenía previsto radicar la denuncia el jueves por la mañana, pero fue asesinada antes de poder hacerlo. El relato es reproducido por UNO ya que coincide con otros testimonios que la Justicia y la policía han recabado en las últimas horas. Es decir, ratifica lo que dicen muchas personas del barrio: que Camaño era un acosador y que hostigaba a muchas mujeres, entre las cuales estaba Vanesa.

“Hoy este homicidio se hubiera evitado si la policía anoche cuando nos cansamos de llamarla, hubieran levado a la víctima a denunciarlo. Y a él metido preso, porque golpeó a ella alrededor de las 23.30. Nos cansamos de llamar a la policía más de 50 llamados seguro hicimos. Más de media hora esperando cruzar un móvil por la esquina del barrio (si no hubiéramos seguid esperando)”, expresó la mujer.

Sospechoso femicidio Gualeguay Detuvieron al sospechoso de haber matada a una mujer en Gualeguay.

La vecina relató que incluso amigos del hijo de la víctima intentaron intervenir y que, cuando finalmente llegó un patrullero, la respuesta no fue la esperada. “A los 20 minutos se hizo presente la chata de la policía y como signo de burla. Ella contándole, mostrándole cómo le había dejado la pierna, le dicen: ‘te llamamos una ambulancia si estas muy golpeada. Mañana andá a primera hora a denunciar’, cuando ellos tendrían que haberla llevado a denunciar, fue golpeada por un hombre. ¿No es que estamos para que protejan a las mujeres? en caso de agresión a estos cagones hdpta”, publicó textualmente.

Vanesa Lopez victima femicidio Gualeguay

Según su testimonio, Vanesa no quiso salir sola ni acompañada por miedo a que el agresor estuviera merodeando el barrio. “Ella no quería ir sola ni con ninguna de nosotras por miedo a que el este escondido alrededor de nuestro barrio. Nos dijo que nos acostemos, que mañana iba a ir (o sea hoy) a lo cual no llegó, le arrebató su vida este asesino psicópata”, agregó.

El mensaje concluye con un pedido de justicia y una fuerte crítica: “Que esto no quede así, que se haga justicia, que pague por lo que hizo. Toda una vida en el barrio viviendo con semejante enfermo mental y no lo sabíamos”.