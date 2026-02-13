De cara al día más romántico del año, San Valentín, una lista de películas de romance que están disponibles en distintas plataformas

El 14 de febrero es un día para celebrar el amor en todas sus formas. Es que la fecha de San Valentín enternece hasta los corazones más duros y anima a todos a envolverse en la magia del romance. Este año, el día de los enamorados caerá sábado, por lo que uno de los planes que mejor se posiciona para el fin de semana es entregarse a una comedia romántica.

¿Existe plan más romántico que una noche de películas? Sencillo, íntimo y barato, el programa de compartir una historia de amor con una pareja o grupo de amigos es ideal. Afortunadamente, los relatos románticos abundan en las distintas plataformas. Y en fechas como estas, vale volver a las bases, es decir, a las comedias románticas clásicas que marcaron la era dorada del género.

Día de los Enamorados San Valentín: ocho comedias románticas clásicas e imperdibles para el fin de semana

A continuación, una lista de esas comedias románticas clásicas que no pueden faltar este San Valentín.

Comedias románticas imperdibles para San Valentín

“Día de los Enamorados” (2010) - HBO Max

Una película que se llame “Día de los Enamorados” lógicamente es imperdible durante el día de los enamorados. Pero hay que destacar que, más allá de su nombre, su trama verdaderamente se merece la reproducción. En ella, distintas historias se desarrollan y entrelazan caótica y esperanzadoramente, invitando al espectador a ser cómplice de todas ellas.

Durante San Valentín, varias parejas enfrentan dificultades en su vida amorosa, mientras que otras se esfuerzan al máximo por encontrar el amor. Entre enredos y giros de trama, todos intentan superar los desafíos para que funcionen sus relaciones.

Entre amores que florecen y otros que desaparecen, la cinta expone el lado más caótico de San Valentín, quitándole esa idea de perfección para exponerlo en su versión más sincera y real.

“Cómo perder a un hombre en 10 días” (2003) - Mercado Play (gratis)

Imposible no haber visto, al menos una vez, “Cómo perder a un hombre en 10 días”. Y posiblemente, una reproducción dispara muchas más. Este es el clásico romance lleno de desafíos que por el magnetismo entre sus personajes enamora eternamente.

La película cuenta la historia de Andie Anderson (Kate Hudson), periodista en la revista “Composure”. Ella se encarga de una sección llamada “How to” (“¿cómo…?”) que explica metodológicamente ciertos procesos. El tema que debe escribir se llama “Cómo perder a un hombre en 10 días” y, para adentrarse en la nota, su jefa le señala el hombre con el cual deberá adoptar aquellas actitudes que efectivamente la harían perderlo para comprobar aquello sobre lo que se escribirá.

Al mismo tiempo, se cuenta la historia del ejecutivo de publicidad Benjamin Barry (Matthew McConaughey), el seleccionado para el experimento de Andie. Este personaje tiene otro desafío: para convencer a su jefe de que lo deje a cargo de la publicidad de una nueva empresa, debe demostrar que puede enamorar a cualquier mujer en solo 10 días y llevarla a la fiesta de la compañía.

Con objetivos contrapuestos pero totalmente ocultos, ambos inician un vínculo extraño y divertido que los conectará de formas impensadas. La película se convirtió en un ícono aún reivindicado y sus escenas, ediciones de fans y canciones dan vuelta el internet constantemente.

“El descanso” (2006) - Netflix

Durante la temporada de vacaciones sería un pecado no darle un nuevo vistazo a “El descanso”. A través del formato de historias paralelas pero cruzadas, la película cuenta las experiencias de dos mujeres que vuelan lejos de sus hogares para disfrutar de sus vacaciones.

Tras quedar solteras, Iris (Kate Winslet), una periodista de Londres, y Amanda (Cameron Díaz), una editora de Los Ángeles, deciden intercambiar casas en Navidad para huir de sus problemas amorosos. A través de una página en internet, cierran un trato donde se mudarán a vivir al hogar de la otra, con todas sus pertenencias incluidas.

Además de vivir un necesario proceso de conexión con ellas mismas y recuperación del autoestima y amor propio, ambas conocerán personas que corresponden al mundo de la otra, pero que encontrarán un lugar en su propia vida.

“Pretty Woman” (1990) - Disney+

Si hay Julia Roberts, hay comedia romántica. La actriz tuvo una época dorada en el cine de romance, protagonizando divertidos dramas y comedias icónicos como “Comer, rezar, amar”, “Un lugar llamado Notting Hill”, “La boda de mi mejor amigo”, “Novia a la fuga”, entre otras. Pero “Pretty Woman” fue la obra que la hizo saltar al estrellato mundial, e hizo que el mundo la conozca por su talento incomparable.

La historia está ambientada en Los Ángeles y narra el encuentro entre un empresario tan exitoso como frío (Richar Gere) y una joven y desafortunada prostituta (Roberts). Lo que comienza como un encuentro sin compromisos, da pie a que entre ellos entablen una relación íntima y sincera, que desafía las expectativas y prejuicios de ambos.

Metiendo al espectador de lleno en una relación que parece improbable pero que se hace realidad, la película se enfoca en cómo sus personajes descubren nuevas formas de mirar la vida, el amor y a sí mismos a través de su vínculo. Entre humor, romance y crecimiento personal, “Pretty Woman” es un infaltable en la biblioteca cinematográfica del amor.

“Una esposa de mentira” (2011) - Prime Video

Con Adam Sandler como protagonista, se pueden esperar más risas que romance, aunque ambos componentes se combinan en una tierna y divertida historia de enredos. Otra excelente actriz aquí presente que se destaca por su “timing cómico” es Jennifer Aniston, totalmente necesaria para el guion.

Tras años de fingir estar casado, un cirujano plástico soltero (Adam Sandler) conoce a la mujer de sus sueños (Brooklyn Decker) y le pide a su asistente (Jennifer Aniston) que se haga pasar por su futura esposa. Todas las mentiras se ven comprometidas en un viaje a Hawaii donde el protagonista también se encuentra con una mujer del pasado (Nicole Kidman) que lo obligará a seguir sumando mentiras a la red y comprometiendo su credibilidad y su moral. Al mismo tiempo, sentimientos inesperados empezarán a aparecer en escena.

La película es divertida y promete entretener entre chistes y situaciones desafortunadas a las cuales se exponen los personajes. Es interesante, también, cómo profundiza en las idealizaciones y las verdaderas conexiones que muchas veces están más cerca de lo que podría parecer.

Amigos con beneficios (2011) - HBO Max

Continúan los estelares protagónicos con la comedia romántica de Mila Kunis y Justin Timberlake. Como su nombre lo anticipa, la película trata otra situación muy recurrente en el mundo del romance: los amigos que son más que amigos y, al mismo tiempo, son solo amigos.

Una cazatalentos de Nueva York (Mila Kunis) tiene la tarea de contratar a un director artístico de Los Ángeles (Justin Timberlake). Ya en la Gran Manzana, ambos entablan amistad y deciden aprovechar su buena química para tener sexo occasional dejando de lado los siempre problemáticos sentimientos. Sin embargo, a medida que avanza la historia algunos sentimientos del uno por el otro comienzan a tomar forma y el vínculo se va modificando por la necesidad de cambiar las reglas del juego.

Adentrándose en el mundo de los riesgos y desafíos en el amor, la película explora las pasiones y los sentimientos incontrolables que los encuentros corporales y la compatibilidad química despiertan para nunca más poder ignorar. Los personajes deberán salir de sus preconceptos e ideas negativas sobre el amor si quieren seguir conociéndose e intimando.

“Cartas a Julieta” (2010) - Netflix

Una hipnótica Amanda Seyfried protagoniza esta obra empapada de romance que explora la esperanza por encontrar el amor verdadero. Con una ciudad más que romántica como escenario y un elemento tan clásico como una carta, la película construye una historia que pone el foco en la persistencia del amor a través del tiempo.

Durante su estancia en Verona, Sophie (Amanda Seyfried) se une a un grupo de voluntarios que responden las cartas de cientos de enamorados que buscan consejos románticos con Julieta, el mítico personaje de Shakespeare cuya estatua se encuentra en la ciudad italiana. Al encontrar la carta de Claire, olvidada por décadas en un muro, Sophie decide responderla y emprender junto a su emisora, ahora ya mayor, la búsqueda de ese amor perdido.

En su camino junto a Claire, Sophie dejará lugar para replantearse sus propias decisiones amorosas y abrirse a nuevas personas en su vida.

“10 cosas que odio de ti” - Disney+

¿Puede ser que el amor adolescente sea el más puro y pasional? Seguramente es una pregunta que dispare “10 cosas que odio de ti”, una comedia romántica que gira sobre el amor inesperado y está protagonizada por Julia Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt y Larisa Oleynik.

Cuando Cameron entra en el instituto de Padua y conoce a Bianca, cae rápidamente enamorado. Pero existe una regla que debe seguir para poder salir con ella y consiste en que Kate, la hermana mayor de Bianca, también debe salir con alguien. Ante el carácter rebelde de Kate y su poco interés por conocer a algún candidato, Cameron le pide ayuda a otro estudiante rebelde.

Así, se despliega un plan lleno de citas incómodas y malentendidos que derivan en situaciones cómicas. Pero entre bromas y enfrentamientos, los protagonistas se dan cuenta de que aquello que comenzó como un juego puede convertirse en algo real y tendrán que enfrentarse a esos sentimientos nuevos.