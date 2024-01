Elías Barrios: "Soy Drag y estoy orgulloso de ser quien soy"

Elías Barrios web.jpg

Que otros sean "lo normal"

Elías Barrios tiene 22 años, es de la ciudad de Paraná y, desde hace varios meses, trabaja como performer Drag en fiestas populares y eventos privados. En diálogo con UNO, contó cómo fue su infancia y cuáles son sus sueños: “Tengo recuerdos muy hermosos de mi infancia, fue libre, divertida y activa, porque soy muy hiperactivo. Siempre me llamó la atención el arte en toda su expresión, cuando era chico consumía muchos shows y artistas callejeros”. Además, habló de su pasión por la danza y la actuación. “Siempre me gustó bailar. A los seis años empecé a estudiar teatro y después, en 2013, entré al mundo del baile y me encontré con esta hermosa pasión que me ayudó a transitar muchas cosas en mi vida. El primer recuerdo que tengo es de cuando tuve que bailar en el teatro y me maquillé por primera vez. Qué hermosa sensación, recuerdo haber sentido orgullo y miedo al mismo tiempo”, aseguró.

Por su parte, Susy Shock, reconocida actriz, escritora, cantante, docente argentina y quien se reconoce como una artista trans sudaca, tiempo atrás popularizó la frase “Que otros sean lo normal” ante su incansable lucha contra el bullying y los prejuicios. Si bien Elías estudió teatro desde chico, dar ese primer paso y salir a un escenario como Drag por primera vez no fue tarea sencilla: “La primera vez que me caractericé de Drag fue para el cumpleaños de una amiga, era una noche de disfraces. Estuve cuatro horas preparándome, literalmente. Y esa sensación fue un antes y después en mi vida, recuerdo haber sentido nervios y ansiedad pero a su vez mucha felicidad. Estaba dando el primer paso hacia lo que quería”, contó y agregó: “Ser drag en el litoral es difícil porque hay gente que todavía no conoce este hermoso arte y hay mucho prejuicio, también mucha fobia, pero eso no me detiene. Soy valiente y estoy orgulloso de ser quien soy, porque conozco mi potencial, porque entendí que el prejuicio es problema del otro y porque sé que no estoy solo”.

Uno de los referentes Drags más conocido en todo el mundo es RuPaul, un modelo, actor, cantante, compositor, productor y conductor estadounidense. RuPaul ha conducido varios reality shows sobre transformismo y arte Drag. Uno de sus programas más famosos es RuPaul’s Drag Race All Stars, en donde cada semana los concursantes enfrentan una serie de desafíos, guiados y aconsejados por RuPaul. La mayoría de los retos consisten en sesiones de fotos, monólogos, musicales, actuaciones y deben encararlos actuando como sus drag queens. Y, si hablamos de música, no hay dudas de que la canción Todos me miran, publicada en 2006 por la cantante mexicana Gloria Trevi, fue y es el himno más popular de la comunidad.

“Cada show es una locura nueva, paso nervios, ansiedad y estrés pero amo hacer lo que hago. Disfruto mucho de hacer shows y poder generar algo con mi perfo. Le dedico mucho tiempo a cada preparación para brindar lo mejor. Mi objetivo es que la persona que nos vea sintiendo algo, que se vaya con una sensación distinta con la que vino a ver el espectáculo, dejar una huella. Aprendo mucho de mis amigas y mi mamá Drag, tanto de maquillaje como vestuario. Es hermosa la red que se está generando con los demás artistas. Mi familia me apoya y me acompaña cada vez que puede y desde el lugar que puede. También entienden todo, ellos se sienten orgullosos de mí, por los desafíos que he podido enfrentar y por lo que he logrado en poco tiempo”, destacó en cuanto a lo importarte que es sentirse acompañado y que su familia y seres queridos lo apoyen en cada uno de sus objetivos y sueños por cumplir. En la actualidad, muchos son los jóvenes que se ven obligados a irse de su casa o de su ciudad natal por miedo al qué dirán o por vergüenza.

Cuando llega el momento del show, Elías pasa a ser Elías porque así llama a su alter ego. “Me preparo, me transformo, me maquillo y proyecto mis sentimientos y mi fuerza. Ese es mi ser más expresivo, mi ser sentimental, y, sobre todo, mi ser fuerte y quien hace que me ponga de pie en la vida enfrentando el pánico, los prejuicios y la discriminación. Mi mensaje es que vivan porque la vida es una. Los prejuicios y la gente mala estarán siempre, hagas lo que hagas. Busquen conocerse, busquen saber qué quieren ser y hacer. Luchen por lo deseado, por lo que les de placer, porque nadie luchará ni te sacará adelante más que vos mismo. Debemos transformar el deseo y el miedo en algo positivo, ellos deben ser el motor que sirva para alcanzar aquello que queremos, sin importar qué tan imposible parezca”, aseguró sin dejar de lado que su sueño es poder llegar a ser un artista Drag reconocido y que La Bunker, evento cultural que lleva adelante, pueda crecer, ayudar e incentivar a otros artistas para que la comunidad y la cultura Queer crezcan en la región.