"El viento, mi musiquita" se suma al catálogo poético de Proyecto Camalote

Continúa el ciclo íntimo de poesía Río Abajo, será la octava edición de este espacio que busca dar a conocer nuevas voces de autores y autoras, generando un intercambio entre los asistentes. La cita será mañana a las 20.30 en el Casal de Catalunya (Nogoyá 123).

En esta oportunidad se presentará el último fanzine editado por Proyecto Camalote: El viento, mi musiquita de Fernanda Puglisi, poeta, comunicadora, docente y editora, que anteriormente publicó Expediciones Botánicas, con la cual inauguró Abrazo Ediciones, el proyecto editorial que lleva adelante junto a su compañero, Maxi Sanguinetti; y luego publicó el cuento Tina y la palometa encantada, a través de la Editorial Fundación La Hendija.

“Me convocó Ferny Kosiak (el director de Proyecto Camalote) el año pasado, y yo tenía algunas cositas escritas porque la escritura es una práctica cotidiana para mí desde hace muchos años. Entonces yo tenía estas cosas escritas, algunas más terminadas que otras. Y también me puse a escribir algunas cosas pensadas para este proyecto; lo bueno de la invitación a publicar es que uno se focaliza, se concentra y se ordena”, dijo Puglisi a Escenario.

Su poemario –que cuenta con el arte de tapa de Raúl Perriere– se suma al catálogo publicado por Proyecto Camalote, una microeditorial independiente que tiene la intención de difundir e incentivar la poesía contemporánea. Bajo su sello ya se han publicado: Las cosas de adentro (Thiago Schonfeld), Una hoguera de jazmines (Washington Atencio), Todos tenemos un jazmín (Belén Zavallo), Perdóneme la letra (María Mercado), Ombú (Noelia Gipler), El amor es un bosque (Fernanda Álvarez), Que fluya si no repta (Graciela Gianetti) y Humo de Pesadillas (Tochi Eymann).

Sobre el título del libro, Puglisi dijo que “es un homenaje a los artistas en los que uno a veces se inspira, como Hayao Miyazaki, el dibujante japonés que ha hecho algunas de las películas más maravillosas, como El viento se levanta. Y el viento es siempre un elemento que le inscribe mucha poesía a sus películas. Y también es un homenaje a Fabián Casas, un poeta contemporáneo de Buenos Aires; en una entrevista él decía que él escribía cuando sentía una musiquita. Y me encantó, porque me parece que el viento es un elemento siempre presente en mi escritura o por lo menos en este puñado de poemas, por eso me pareció una linda manera de titular el fanzine”.

Este viernes, como en cada nueva presentación de Proyecto Camalote, también se presentará una poeta de otra ciudad, como manera de tender puentes poéticos y conocer nuevas voces. En este caso se presentará Sudario (Ed. Huesos de jibia) de María Lanese, autora rosarina, psicóloga y cantante que anteriormente publicó Sonidos graves, Mariposas en la lengua, Ancora, Cartas de cera, III:Cuerdas y No sin antes.

Como también es habitual habrá micrófono abierto para los asistentes que quieran compartir sus escritos.

Habrá servicio de cantina con un menú mínimo de sandwiches gourmet y bebidas. La entrada es libre y gratuita.