"El viaje de la Kundalini" y un recorrido interior por medio de los sentidos

El viernes 17, se presentará por segunda vez en Paraná EI Viaje de la Kundalini, una obra de vanguardia, una experiencia sensoperceptiva que integra varias artes holísticas: sonoterapia, meditación, yoga, música, aromaterapia, reiki, vortex healing, EMF balancing, magnified healing y otras. La cita será a las 19.45, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en boulevard Racedo 250.

La propuesta de Proyecto Vibra, CrisolTierra y Shakti Producciones celebra cinco años recorriendo el país.

Kundalini significa en sánscrito "energía creativa del universo", se la representa en la filosofía yogui como una serpiente de luz que está, de alguna manera, dormida en las conciencias ordinarias, posada cerca del vientre. Y desde ahí, cuando esta energía Kundalini comienza a moverse asciende por los siete chakras –los principales centros energéticos del cuerpo– ordenados a lo largo de la columna vertebral hasta llegar a la cabeza. Cuando esto sucede, uno está conectado con el todo, con la parte más elevada que somos todos.

"La primera vez que fuimos a Paraná el público nos recibió muy bien, super respetuosos y entregados todos a la experiencia. Como era la primera vez que llevábamos la obra por allí, tuvo sus desafíos por ser un teatro nuevo y desconocido, con todo lo que ello implica en la parte técnica sobre todo, sin embargo pudimos sortearlos y nos llevamos un gran aprendizaje", contó a Escenario Pablo Robles, creador del espectáculo.

Robles explica que es un viaje autoperceptivo porque es una obra inmersiva. Primero se prepara la mente; las personas se ponen un antifaz en determinado momento y comienza un viaje interno en el que, bajo la guía del sonido, las vibraciones, los aromas, la energía canalizada hace un viaje interior de armonización, sanación, de exploración del espacio interno. Se busca conectar con un estado de meditación.

Hay músicos en vivo junto con algunos otros terapeutas de sonidos que trabajan con frecuencias solfeggio, cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, didjeridoos, tambores, zakuhachis, flautas nativas, cantos armónicos, sonidos y esencias naturales, mantras, canciones, reiki, canalización de energía y mucho más.





Gran meditación encubierta

En esta nueva visita a Paraná, la obra presentará algunos cambios: "Soy muy creativo, me gusta crear, así que la obra siempre se renueva. Si bien el guión y estructura del viaje es la misma, cambia el repertorio musical, cambia el equipo pues siempre tenemos algún invitado nuevo. La recreamos y fluimos con lo que el presente nos muestre, ya sea el lugar, el público o el momento", destacó Robles y añadió: "Me gusta decir que es como una gran meditación encubierta, en realidad tiene la forma de espectáculo pero no hay nadie espectando nada, porque lo que sucede, sucede adentro".

Meditar es relajarse. No se trata sobre concentrarse, se trata sobre soltar y dejar ir. No se trata sobre enfocarse en los pensamientos o en algún objeto, sino en traer quietud a la mente.

Se aconseja vestir de blanco a quienes asistan al espectáculo, siguiendo la recomendación de Yogi Bhajan porque el blanco es la proyección de todos los colores juntos y tendría un efecto en el campo magnético de las personas: lo fortalece y expande. Además, vestir de blanco también es un ejercicio de consciencia: hace falta estar más alerta y poner más cuidado en mantener la ropa limpia.

Robles es terapeuta holístico, profesor de yoga y músico. Robles ha realizado experiencias reveladoras en Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Capilla del Monte, Rosario, Concordia, Santiago de Chile, Limache, San Martín de Los Andes, Villa La Angostura, Bariloche, Cabo Polonio, Punta del Este, São Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Alto Paraíso, Barcelona, Olot, Ibiza, Rishikesh y muchas otras ciudades. Sigue su incansable itinerancia, visitando cada vez más ciudades y puntos del país y del exterior.

Inclusive, a comienzos de este año fue invitado por Gustavo Santaolalla para acompañarlo en una gira. Al respecto, contó: "Fue una gran experiencia. Luego de haberme llamado para llevar una orquesta de cuencos al concierto El Despertar, que fué el 8 de noviembre del año pasado en Huacalera, Jujuy, nos hicimos muy buena onda con Gustavo. Así que me volvió a convocar para llevar a mi Orquesta VibrA y tocar en el Teatro Colón en febrero de este año y luego se sucedieron otros conciertos de gira por Concepción del Uruguay, Belgrano y Rosario. Una experiencia muy gratificante, tocar con alguien tan admirado por mi desde hace mucho tiempo como músico, como productor y ahora que lo conozco un poco más, como persona. Es muy amable, generoso y humilde", manifestó.

Por último, destacó que estos cinco años de El Viaje de la Kundalini demuestran que "se pueden realizar y vivir los sueños; no sólo son posibles, sino que son nuestro deber porque son la flecha que guía al alma por el sendero de la felicidad; y a su paso, mientras uno va brillando y compartiendo los dones y talentos que trajo al mundo, va inspirando para que otros también lo hagan. Esto es lo que llamo Arte del Ser y tiene que ver con un arte más altruista, que no busca aplausos, sino que todos despierten ese potencial para brillar".

















Entrada





Las entradas están a la venta en El OctógonoYoga y Terapias alternativas (Las Rosas esquina Las Martinetas, Oro Verde), el Centro Cultural J. L. Ortiz, de lunes a viernes de 7 a 13. Con Beneficios UNO más un ticket de consumo, podés retirar una entrada por nuestras oficinas de Perú esquina Chile, Paraná.