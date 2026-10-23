Mariana Bolzán reúne en “Vamos a demorarnos acá” textos de 27 autores surgidos de sus talleres de escritura en Paraná.

Mariana Bolzán reúne a 27 autores de Paraná en un libro nacido de talleres de escritura

La escritura colectiva encontró una nueva forma de expresión en Vamos a demorarnos acá, una publicación que reúne producciones de 27 autores surgidas de los talleres coordinados por la escritora paranaense Mariana Bolzán, ganadora del Premio Literario Fray Mocho. El libro es una apuesta por la diversidad de voces y los procesos creativos compartidos.

Editado por Toda Persona es Poeta, el volumen reúne textos elaborados durante los últimos tres años en los espacios El Tesoro, El Placer y Un mundo adentro del mundo. La preventa ya está disponible y las reservas permitirán reunir los fondos necesarios para cubrir los costos de impresión.

La escritura como espacio de encuentro

Los talleres se desarrollaron en distintos puntos de Paraná, entre ellos la Sociedad Friulana, La Taller, la Casa de la Cultura y Casa Banano. En esos ámbitos, la lectura, el intercambio y la experimentación dieron lugar a textos que ahora comparten las páginas de una misma publicación.

La propuesta reúne poemas, escenas, diarios y relatos de ficción y no ficción. Lejos de responder a un único estilo, el libro conserva la diversidad de registros y recorridos personales de quienes participaron de los encuentros.

Al presentar la obra, Bolzán pone el acento en el tiempo que requiere el trabajo con la palabra. “Vamos a demorarnos acá, en este quehacer, en este oficio, en esta cosa laboriosa que nos pide demora, retraso, aguante”, expresa sobre el sentido del título.

La escritora también describe el volumen como una reunión de voces diferentes que comparten una búsqueda: “una habilitación del decir y una puesta a prueba de la voz”.

Los autores que integran el libro

La publicación reúne textos de Florencia Sabattini, Ali Temón, Andrea Villarraza, Lina Ariel, Juan Francisco Ramírez Montrull, Marcelo Meza, Mariana Zabala, Mercedes Nuss, Ricardo Ortellao, Claudio Böhm, Fernanda Barreto, Gladys Taverna, María Eugenia Torres, Violeta Meyer, Fernanda Bourband, Graciela Garbezza, Luciana Etchemendigaray, Majo Pérez Biasco, Mariano Chialva, Vilma Wollert, Gabriela Bauer, Maribel Ayala, Olga Raffo, Pablo Perasso, Rodrigo Juárez, Valentina Macorig y Silvia Pidoux.

La edición también incorpora una referencia a las artes visuales locales. La tapa presenta una fotografía de La casa de mi abuela, Córdoba y La Toma, obra de la artista paranaense Belén Céspedes.

Una editorial vinculada a los procesos creativos

Detrás del proyecto está Toda Persona es Poeta, una editorial que se define como tallerista y vincula sus publicaciones con espacios de creación, lectura y trabajo colectivo. Vamos a demorarnos acá es su quinta publicación.

La propuesta editorial busca acompañar procesos de escritura que nacen en el intercambio y que, con el tiempo, encuentran una forma propia. En este caso, el libro permite reunir producciones surgidas en distintos talleres y darles circulación más allá de los espacios donde fueron creadas.

Cómo reservar un ejemplar

El libro tiene un valor de $25.000 y se encuentra en etapa de preventa. Las reservas son parte del financiamiento necesario para afrontar los gastos de impresión y concretar la edición. Quienes deseen obtener más información o reservar un ejemplar pueden comunicarse a través de Instagram con Rocío Lanfranco, en la cuenta @rociolanfranco_ok, o por teléfono al 3434579051.