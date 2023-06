El tango, una filosofía de vida que va mas allá del baile

Carina recordó su vida ligada a las reuniones familiares, la música y el baile. "Nací en una familia de hermosas reuniones familiares donde se bailaba la música de mis tíos, abuelos y padres. Crecí con mi mamá Lila, que me dejó a los 84 años, cantando y conociendo de memoria los autores e intérpretes de la música que ella bailaba y disfrutaba de joven en los clubes y patios de tango de Paraná, con sus amigos y mi padre. En ese momento yo los observaba y no podía entender como se podía bailar juntos, caminando al compás de la música; crecí también con un padrino contrabajista de las orquestas Sinfónicas de Entre Ríos y Santa Fe que llevaba sus amigos músicos: un bandoneón, violín y guitarra para homenajear a los dueños de fiestas de cumpleaños o aniversarios o simplemente regalando su arte en las reuniones que convocaba mi papá. Como a los veintitantos intenté unas clases con una compañera de trabajo, pero no tuve el enganche necesario. Luego de varios años, en una etapa de pocas actividades, vi la publicidad de un taller de tango en calle 9 de Julio con el maestro Juan Carlos Colombo, me presenté en el lugar, comenzaron las explicaciones y como tratando de copiar algo de lo que podía entender, en un momento del maestro me toma para practicar lo dado y ahí, fluyó el baile sin explicaciones", relató.

De ahí en más Carina asistió a milongas, comenzó a relacionarse con otras personas que disfrutaban bailar y de a poco el gusto por esos ritmos se transformó en pasión: "Así fui amando el tango, la milonga, los valses y los ritmos menos escuchados como el paso doble, foxtro y baión". Hubo diferentes etapas en su vida, cuando llegaron los hijos las asistencias fueron más espaciadas, pero una vez que ellos crecieron junto a su compañero de vida retornaron a ese espacio de disfrute.

"Bailé en todos los lugares posibles de Paraná y cada vez que viajo, y se presenta la ocasión, orgullosamente me sumo a la pista. Bailo siempre para disfrutar, nunca me dediqué a practicar para hacer presentaciones o intentar enseñar, mi placer es abrazar al compañero y poder seguir sus pasos sintiendo que la música te lleva, y cuando terminan los minutos no sabés en qué lugar del salón está tu mesa; así de gigante es poder bailar", aseguró la entrevistada.,

Tangos Milongas 1.jpg

Muchos ritmos unidos

Para los aficionados a bailar tango, llamados popularmente milongueros, la experiencia emocional y física que produce el encuentro en el abrazo con la pareja, hace que con el tiempo dicha práctica sea tan significativa dentro de su rutina, que se convierte en un estilo de vida. Para ellos, el tango es un universo complejo que trasciende la acción de bailar o escuchar música, es una actividad introspectiva y transformadora que nace en las pistas de baile y se mantiene viva permanentemente dentro de sus hábitos cotidianos

Carina Podestá habló también sobre la raíz del tango. "Surge de un montón de ritmos traídos por las razas y poblaciones que se juntaron en nuestro bendito país. La música siempre juntó a los amigos para compartir lo bueno y lo otro, así se define nuestra música: tango y folklore en distintas regiones y ámbitos sociales", dijo.

Sostuvo que no es difícil aprender la técnica si realmente se puede sentir el gusto por el baile. "Puede ser difícil cuando apuntás a sumar técnicas innovadoras que se aplican para la actuación, pero en el aspecto que yo lo vivo, con sumarte a un taller y no bajar los brazos, en unos días ya formás parte de las pistas y te llenás de buena energía. Además, se baila en cualquier espacio; nosotros hemos bailado con 40 grados en la costanera, bajo la luna, alimentando mosquitos, esperando tormentas, como también con frío y llovizna en la plaza porque cuando algo te gusta nada te detiene".

Milongas 4.jpg

Desde 1996

La Asociación Paranaense de Tango y Cultura Popular cuenta actualmente con 130 socios. La documentación da cuenta que la asociación paranaense surgió en 1996, fue en ese año que se aprobaron los estatutos pero por alguna cuestión, algunos de los papeles no fueron encontrados con el tiempo. En 2007 se realizó un convenio municipal para ocupar distintos lugares para el dictado de talles y en 2017 fueron convocados para refundar la institución. "Conformamos la comisión directiva y arrancamos a hacer lo que se podía: intentar juntar fondos para arrancar con los pagos de gestiones y eventos, intentando sumar gente y crecer para lograr el objetivo primordial de difundir y defender el tango y nuestra cultura, como lo dice nuestro nombre Tango y Cultura Popular. En el camino algunos integrantes se alejaron por falta de tiempo, otros se fueron sumando, pero con la pandemia del coronavirus no pudimos continuar bailando. Ni bien las autoridades de salud autorizaron, volvimos a reencontrarnos en la plaza Alvear, al aire libre, cuando la Municipalidad de Paraná aún nos dejaba ocupar el espacio tan significativo para nuestras raíces y la sociedad. Seguimos sumando proyectos, cuando podemos generamos espacios de encuentros al aire libre en verano, clases en las instituciones educativas, festejo del día del Tango con declaración de interés cultural, talleres en distintos lugares de tango y folklore y las esperadas peñas milongueras de los amigos que se hacen cada vez que logramos un espacio y las condiciones económicas para cubrir alquileres, servicios y derechos de difusión, que por más que la peleamos presentando notas y pedidos a las autoridades correspondientes, no logramos un espacio propio", especificó.

Tangos Milongas.jpg

A los encuentros de la asociación se suman habitualmente artistas de tango y folklore, intérpretes y bailarines. "Lamentablemente al no tener ayuda como institución cultural, no podemos responder a ellos con dinero como se debería, pero el artista de corazón, sabe cuando las cosas se hacen a pulmón y quiere dar su arte. Ojalá podamos crecer hasta responder a ellos y a los socios con todo lo que quieren, por ahora somos felices con poder llevar nuestra Institución adelante, cumpliendo con la ley, alegrando a nuestro grupo y sirviendo a la sociedad paranaense dejando huellas de cultura, peleando para que no se pierdan nuestros sellos de identidad", dijo y agregó: "Tenemos maestros muy generosos como Pablo Zoquini en tango y Juan Mario Sosa, que nos enseñan a bailar por amor al arte. Contamos con tres grandes musicalizadores tangueros que estudian y suman tandas folklóricas, sin dejar descansar la pista, también trabajando sólo por el placer de lo que les gusta y el encuentro de los amigos: Pablo Zoquini, Daniel Benítez y Juanca Tortul, para ellos el agradecimiento. Si bien nos junta y nos une el baile, en nuestros encuentros celebramos y revivimos fechas importantes y tradiciones culturales.

La asociación no cuenta con sede propia, actualmente se reúnen cada jueves desde las 20:30 en la sede de Cirse (La Rioja y Andrés Pazos).

Por contactos: en Facebook Asociación Paranaense de Tango y Cultura Popular e Instagram: asoc_tangoycultura o al número (0343) 154660136.