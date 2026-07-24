Con gol de Agustín Módica, el Lobo mendocino se impuso 1-0, consiguió su cuarta victoria consecutiva como local y tomó aire en la tabla de los promedios.

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrotó 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y sumó tres puntos muy valiosos en la lucha por la permanencia, en un partido correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional. El único gol del encuentro lo marcó el delantero Agustín Módica, ex Rosario Central, en el segundo tiempo de un partido muy disputado y jugado sobre un campo que no presentó las mejores condiciones.

Ante un estadio Víctor Legrotaglie con una muy buena convocatoria, el conjunto mendocino consiguió su cuarta victoria consecutiva como local, entre el Torneo Apertura y el Clausura. Además, logró ampliar la diferencia en la tabla de los promedios y ahora tiene 16 equipos por debajo en la pelea por evitar el descenso.

En el conjunto local, Darío Franco mantuvo gran parte de la base del semestre pasado, por lo que pudo presentar un equipo con jugadores que se conocen y llevan tiempo trabajando juntos. Del lado de la visita, Matías Villavicencio dirigió de manera interina tras la sorpresiva renuncia de Lucas Pusineri, mientras espera la llegada de Sebastián Domínguez.

Aunque el local comenzó con mayor posesión de la pelota, Central Córdoba generó tres situaciones muy claras en los primeros diez minutos que desperdició el uruguayo Michael Santos, ex Talleres.

Franco les reclamaba a sus dirigidos que mantuvieran la presión, pero aun así los santiagueños lograban inquietar a una defensa mendocina que mostraba algunas dudas y obligaba al arquero César Rigamonti a intervenir con frecuencia.

Con el correr de los minutos, en el Parque General San Martín comenzó a instalarse la sensación de que, si Central Córdoba lograba ajustar la definición, el gol iba a llegar para la visita.

A los 20 minutos, Alan Aguerre, arquero del Ferroviario, debió abandonar el campo de juego por una molestia muscular y fue reemplazado por Javier Vallejos, surgido de las divisiones inferiores del club. En el tramo final de la primera etapa, el Lobo mendocino equilibró el desarrollo gracias al buen rendimiento de Esteban Fernández, formado en River Plate y de destacado paso por Arsenal.

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Para el segundo tiempo, Darío Franco reemplazó a Blas Armoa por Julián Ceballos, surgido en Boca Juniors y con paso por All Boys. Sin embargo, la primera gran ocasión fue para la visita: una gran apilada del ex Talleres Diego Barrera terminó con un pase para Ezequiel Naya, cuyo remate se estrelló en el travesaño y salvó al conjunto mendocino.

Luego, el entrenador local sorprendió al reemplazar a Esteban Fernández, quien había sido el jugador más destacado de la primera etapa, por el ex Newell's y Godoy Cruz Luciano Cingolani. El cambio resultó determinante. A los 20 minutos del complemento, Cingolani desbordó por la izquierda y envió un centro de primera que Agustín Módica conectó de cabeza para marcar el 1 a 0. El ex delantero de Rosario Central convirtió así su quinto gol desde su llegada a Gimnasia de Mendoza.

Tras el gol, Villavicencio reaccionó con variantes en la mitad de la cancha y la defensa, con los ingresos de Alan Laprida, José Gómez, Lucas González y Martín Cuitiño. En el local, Franco respondió con el ingreso de Valentino Simoni, Nahuel Barboza y Lautaro Carrera, en busca de refrescar el equipo.

En los últimos 15 minutos, el desgaste físico se hizo sentir en ambos conjuntos. Gimnasia sostuvo la ventaja con una defensa firme, liderada por Ezequiel Muñoz, mientras que Central Córdoba pagó caro la falta de eficacia de Michael Santos. Incluso, el ex Boca Valentino Simoni tuvo la chance de liquidar el partido, pero Javier Vallejos evitó el segundo con una buena intervención.