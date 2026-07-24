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Paraná: asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Villa Yatay

La víctima falleció en el lugar a causa de la gravedad de la herida. Ocurrió al mediodía de este viernes en Paraná.

24 de julio 2026 · 13:14hs
Paraná: asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Villa Yatay

Foto UNO

Un hombre fue asesinado este viernes cerca del mediodía tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Ocurrió en la intersección de Saba Hernández y Fraternidad, en Villa Yatay de Paraná.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima falleció en el lugar a causa de la gravedad de la herida según publica Reporte 100.7

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En la escena trabajan efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Policía Científica y la Fiscalía de turno, que realizan las pericias correspondientes para esclarecer el hecho e identificar al autor del crimen.

La investigación se encuentra en pleno desarrollo y se aguarda información oficial sobre la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió este nuevo homicidio.

Paraná
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