Un hombre fue asesinado este viernes cerca del mediodía tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Ocurrió en la intersección de Saba Hernández y Fraternidad, en Villa Yatay de Paraná.
Paraná: asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Villa Yatay
La víctima falleció en el lugar a causa de la gravedad de la herida. Ocurrió al mediodía de este viernes en Paraná.
24 de julio 2026 · 13:14hs
De acuerdo con la información preliminar, la víctima falleció en el lugar a causa de la gravedad de la herida según publica Reporte 100.7
En la escena trabajan efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Policía Científica y la Fiscalía de turno, que realizan las pericias correspondientes para esclarecer el hecho e identificar al autor del crimen.
La investigación se encuentra en pleno desarrollo y se aguarda información oficial sobre la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió este nuevo homicidio.