Música y danza en una nueva fecha de Modo Peña

Este jueves 15 de enero, desde las 20, se realizará Modo Peña, un ciclo cultural que propone un encuentro abierto en torno a la música y la danza folclórica. La actividad tendrá lugar en las inmediaciones de Sala Mayo, en la zona de Puerto Nuevo, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca consolidarse como un espacio de participación comunitaria, donde artistas locales y público se reúnen para compartir las tradiciones populares que forman parte de la identidad cultural de la ciudad. Modo Peña promueve el folclore como una expresión vigente, atravesada por el trabajo colectivo y el encuentro entre distintas generaciones.

En esta edición se presentarán Amancay, Lucho Quiñones, Los Riedel y el dúo integrado por María Luz Erázun y Ramiro Matteoda. La programación se completa con la participación de los ballets folklóricos Los Entrerrianos y El Bastión, que aportarán la danza tradicional al desarrollo de la jornada.

El ciclo continuará con una nueva fecha prevista para el jueves 29 de enero, dando continuidad a una iniciativa que pone en valor las expresiones folclóricas locales y el uso del espacio público como ámbito de encuentro cultural.