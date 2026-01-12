Uno Entre Rios | Escenario | PreMate

El Premate de Cebadores renovó la difusión de la cultura matera en el Parque Lineal Sur

La primera jornada del Premate de Cebadores se desarrolló en el Festival Popular del Parque Lineal Sur y reunió a vecinos de distintas edades, en una propuesta que volvió a poner en valor el ritual del mate como práctica cultural

12 de enero 2026 · 15:42hs
La primera jornada del Premate de Cebadores se desarrolló en el Festival Popular del Parque Lineal Sur y reunió a vecinos y vecinas de distintas edades, en una propuesta que volvió a poner en valor el ritual del mate como práctica cultural y espacio de encuentro.

El concurso es organizado por el Centro Comunitario Solidaridad, en articulación con el Municipio, y tiene como objetivo seleccionar a los finalistas que competirán durante la Fiesta Nacional del Mate, por premios que incluyen viajes a Río de Janeiro y Bariloche. Con el paso de las ediciones, el certamen se consolidó como una instancia previa clave dentro del calendario del festival.

Durante la jornada, el viceintendente David Cáceres destacó la participación del público y el clima que se generó en el predio. “Con el concurso de cebadores se palpita una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate. Tenemos al ganador del concurso que pasa a la gran final en una de las noches del Festival. Estamos contentos por los cientos de vecinos y vecinas que vinieron”, señaló.

Por su parte, Liliana Godoy, referente del Centro Comunitario Solidaridad, subrayó el trabajo sostenido de la organización y su vínculo con la fiesta. “Tenemos dos comedores a cargo y hace 40 años trabajamos para que esta fiesta vaya creciendo”, expresó, al tiempo que remarcó el valor social y comunitario del evento.

Un trabajador municipal, ganador del concurso

El ganador de la primera jornada fue Sergio Bobadilla, trabajador municipal, quien accedió a la final del certamen. Al compartir su forma de cebar, explicó: “Cebo los mates como me enseñaron mis padres y aprendí mucho de mi querida suegra. Le saco el polvillo al mate, acomodo la yerba hacia un costado y después echo el agua en la bombilla”.

Desde el jurado, Stella Maris Comas destacó el nivel de los participantes, especialmente entre los más jóvenes. “En los últimos dos años han venido muchos chicos jóvenes con una excelente cebadura de mate. Cuesta mucho evaluarlos porque ceban muy buenos mates”, afirmó.

Próximas jornadas del Premate de Cebadores

El certamen continuará con nuevas fechas en el marco de los Festivales Populares, todas con inicio a las 20 horas:

  • 16 de enero: Anfiteatro Linares Cardozo (San Agustín)

  • 23 de enero: Miradores de Bajada Grande

  • 30 de enero: Parque Gazzano

Además, se sumarán nuevas rondas clasificatorias que se realizarán el viernes 6 y sábado 7 de febrero, durante la Fiesta Nacional del Mate, ampliando las posibilidades de participación y selección de finalistas.

