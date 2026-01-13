Más de 200 personas participaron de una nueva edición de Atardeceres en el Cementerio Más de 200 personas participaron este lunes por la tarde de una nueva edición del ciclo Atardeceres en el Cementerio 13 de enero 2026 · 12:49hs

Atardeceres en el Cementerio

Más de doscientas personas participaron este lunes por la tarde de una nueva edición del ciclo Atardeceres en el Cementerio, una propuesta cultural que pone en valor el Cementerio Municipal Santísima Trinidad como espacio patrimonial, histórico y de construcción de identidad colectiva.

Atardeceres en el Cementerio La actividad se enmarca en la agenda ¡Hola! Paraná – Verano en la Ciudad y propone recorridos guiados por sitios emblemáticos, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes a los relatos, transformaciones y memorias que conforman la historia de la ciudad. En esta oportunidad, el encuentro estuvo dedicado a Curiosidades del Santísima Trinidad – Parte 1, mientras que la segunda parte del recorrido está prevista para el lunes 2 de febrero.

El recorrido estuvo a cargo de Javier Murchio, museólogo del Museo de la Ciudad, quien señaló que la iniciativa se realiza por sexto año consecutivo con una respuesta sostenida del público. "Cada encuentro se desarrolla en un sector distinto del cementerio y se lo aborda desde una mirada histórica, artística, antropológica y filosófica. Participan personas de Paraná y de localidades cercanas, incluidos jóvenes, estudiantes y familias", explicó.