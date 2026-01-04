Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

En la sede Paraná, el certamen alcanzó un récord de inscriptos, con un total de 85 propuestas. Además se extendió la convocatoria en Maciá y Villaguay

4 de enero 2026 · 15:23hs
Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

El Certamen Premate recorre la provincia de Entre Ríos con el objetivo de seleccionar a los y las artistas que formarán parte del escenario mayor de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, que se realizará los días 6 y 7 de febrero de 2026 en la ciudad de Paraná.

En la sede Paraná, el certamen alcanzó un récord de inscriptos, con un total de 85 propuestas, superando ampliamente la edición 2025, que contó con 54. Del total de inscripciones, 68 corresponden a la disciplina Música y 17 a Danza, lo que evidencia el crecimiento del certamen y el interés de artistas de la región por participar del evento cultural más importante de la provincia.

bomberos controlaron un incendio de basural en parana

Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Imagen ilustrativa.

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Fiesta Nacional del Mate

LEER MÁS: Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Además, la convocatoria en las sedes Maciá y Villaguay se extiende hasta el jueves 8 de enero, con el propósito de ampliar la participación de artistas de distintos puntos de Entre Ríos.

El Premate consta de dos instancias de competencia. Los preselectivos se desarrollan en distintas sedes de la provincia y la instancia final tendrá lugar los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, en inmediaciones de Sala Mayo, Puerto Nuevo de Paraná. Allí se definirán los proyectos que accederán al escenario mayor Luis "Pacha" Rodríguez.

Fiesta Nacional del Mate

En música, el certamen contempla las categorías Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal instrumental. En danza, participan conjuntos de baile folklórico o contemporáneo y parejas de baile folklórico tradicional o estilizado.

El jurado evalúa cada presentación según criterios técnicos y artísticos. Se consideran la originalidad, la técnica y la interpretación. Las propuestas deben respetar las características con las que fueron preseleccionadas.

Paraná PreMate certamen Récord Villaguay Maciá artistas Fiesta Nacional del Mate
Noticias relacionadas
todavia falta mucho para que cambie la cultura gastronomica

"Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica"

El Campeonato Entrerriano empezará el 21 y 22 de febrero, en Paraná.

Se conoció el calendario para el Campeonato Entrerriano 2026

el dia que nicolas maduro llego a parana y encabezo una caravana

El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

fiesta del mate 2026: actuaran lali esposito, coti, los caballeros de la quema y los nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Ver comentarios

Lo último

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Ultimo Momento
River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

¡Primer triunfo argentino! Zille cantó victoria en la Etapa 1 de los Challenger

¡Primer triunfo argentino! Zille cantó victoria en la Etapa 1 de los Challenger

Policiales
Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Desde febrero juzgarán a Leonardo Airaldi en una megacausa por presunto narcotráfico

Desde febrero juzgarán a Leonardo Airaldi en una megacausa por presunto narcotráfico

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

Ovación
River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

¡Primer triunfo argentino! Zille cantó victoria en la Etapa 1 de los Challenger

¡Primer triunfo argentino! Zille cantó victoria en la Etapa 1 de los Challenger

Jorge Locomotora Castro estuvo en las playas de Colón

Jorge Locomotora Castro estuvo en las playas de Colón

Enzo Fernández le dio el empate agónico al Chelsea ante el Manchester City

Enzo Fernández le dio el empate agónico al Chelsea ante el Manchester City

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

La provincia
Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Victoria: convocan a una marcha para exigir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio

Victoria: convocan a una marcha para exigir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio

Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica

"Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica"

Dejanos tu comentario