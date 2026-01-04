Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

En la sede Paraná, el certamen alcanzó un récord de inscriptos, con un total de 85 propuestas. Además se extendió la convocatoria en Maciá y Villaguay

El Certamen Premate recorre la provincia de Entre Ríos con el objetivo de seleccionar a los y las artistas que formarán parte del escenario mayor de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, que se realizará los días 6 y 7 de febrero de 2026 en la ciudad de Paraná .

En la sede Paraná, el certamen alcanzó un récord de inscriptos, con un total de 85 propuestas, superando ampliamente la edición 2025, que contó con 54. Del total de inscripciones, 68 corresponden a la disciplina Música y 17 a Danza, lo que evidencia el crecimiento del certamen y el interés de artistas de la región por participar del evento cultural más importante de la provincia.

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Fiesta Nacional del Mate

Además, la convocatoria en las sedes Maciá y Villaguay se extiende hasta el jueves 8 de enero, con el propósito de ampliar la participación de artistas de distintos puntos de Entre Ríos.

El Premate consta de dos instancias de competencia. Los preselectivos se desarrollan en distintas sedes de la provincia y la instancia final tendrá lugar los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, en inmediaciones de Sala Mayo, Puerto Nuevo de Paraná. Allí se definirán los proyectos que accederán al escenario mayor Luis "Pacha" Rodríguez.

Fiesta Nacional del Mate

En música, el certamen contempla las categorías Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal instrumental. En danza, participan conjuntos de baile folklórico o contemporáneo y parejas de baile folklórico tradicional o estilizado.

El jurado evalúa cada presentación según criterios técnicos y artísticos. Se consideran la originalidad, la técnica y la interpretación. Las propuestas deben respetar las características con las que fueron preseleccionadas.