El Parque Gazzano recuperó su protagonismo con el Festival Popular

El Parque Gazzano volvió a convertirse en un espacio de encuentro multitudinario este viernes por la noche con una nueva edición del Festival Popular, que convocó a una gran cantidad de público y dejó un balance más que positivo tanto por la respuesta del público como por la recuperación de uno de los parques más tradicionales de la ciudad. La propuesta, con entrada libre, se desarrolló en el marco de la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad.

Comenzada la tarde, el predio comenzó a llenarse de familias y grupos de amigos que llegaron con sillones, mesas y conservadoras, dispuestos a pasar varias horas al aire libre. Hubo mate, sandwiches preparados en casa y recorridas constantes por el parque. El espacio para los niños estaba en movimiento constante y no hubo juego que quedara sin usar.

El ambiente era de disfrute, de saber que se estaba en un lugar histórico que volvió a recuperar su valor y utilidad. Una de las apreciaciones que más se repetía era la iluminación y la limpieza del lugar. “Hacía muchos años que no venía al parque, y me sorprendió lo hermoso que está. Vine con mi novia y unas amigas y estamos todas resorprendidas, posta. Si bien sabíamos de la puesta en valor del parque, nunca imaginamos que había quedado así de lindo”, dijo Camila a UNO.

Vecinos que recordaron otras épocas del parque, celebraron su recuperación para actividades culturales. “Vamos a decir la verdad, esto era tierra de nadie, y miren ahora, cientos y cientos de personas disfrutando de esta noche maravillosa”, compartió Walter.

La propuesta musical acompañó el desarrollo de la noche con las presentaciones de La Runfla de los Macanos, Raíz Viva, Yunta Mambo, Vintrack y Te Traigo un Son, conformando una grilla diversa que permitió la participación del público a lo largo de toda la jornada. Hubo mucho baile y zapateo.

En paralelo, el patio gastronómico y la feria de emprendedores locales sumaron opciones y movimiento constante en distintos sectores del predio.

“La comida riquísima, recién con mi señora compramos dos choripanes y estaban riquísimos”, expresó Oscar, vecino de la zona.

Uno de los puntos centrales de la noche fue el Premate de Cebadores, certamen que reunió a 120 participantes y se desarrolló en distintas rondas que se extendieron hasta altas horas. La competencia despertó interés y acompañamiento del público, que siguió de cerca cada instancia del concurso, camino a la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate celebrará este año su 35ª edición y tendrá lugar los días 6 y 7 de febrero en Paraná. El evento, que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad, reúne cada temporada a miles de personas en torno a la música, la gastronomía y la tradición matera, con una programación que combina artistas locales y nacionales, ferias, propuestas recreativas y actividades vinculadas al mate.

En ese marco, el Premate de Cebadores funciona como instancia previa y clasificatoria, permitiendo seleccionar a los finalistas que competirán durante la fiesta principal por premios que incluyen viajes a Río de Janeiro y Bariloche. La continuidad del certamen durante los festivales populares refuerza el vínculo entre las distintas propuestas culturales del verano paranaense.

La jornada en el Parque Gazzano confirmó la buena recepción del Festival Popular y el valor que la comunidad le asigna a la recuperación de espacios públicos para el encuentro, la cultura y el disfrute de todos en distintos puntos de la ciudad.