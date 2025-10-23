Uno Entre Rios | Escenario | Ciudadano Ilustre

Avanza la iniciativa para declarar Ciudadano Ilustre de Paraná al Indio Solari

La Comisión de Cultura de Paraná aprobó declarar Ciudadano Ilustre a Carlos 'Indio' Solari, con una placa informativa en su lugar de nacimiento.

23 de octubre 2025 · 08:37hs
Proponen declarar al Indio Solari Ciudadano Ilustre de Paraná.

Proponen declarar al Indio Solari Ciudadano Ilustre de Paraná.

La Comisión de Cultura del Concejo Deliberante de Paraná emitió este miércoles despacho favorable para declarar Ciudadano Ilustre a Carlos Alberto 'Indio' Solari, ícono del rock argentino y ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La iniciativa impulsada por el edil Máximo Miguez también propone colocar una placa QR informativa en el edificio del Correo Argentino, en calle 25 de Mayo 114, lugar donde nació el artista, como forma de preservar su legado en la memoria cultural de Paraná.

charly garcia, 74 anos de musica y rebeldia

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

Vida y obra

El artista nació el 17 de enero de 1949 en la ciudad de Paraná y vivió aquí hasta los seis años. Su padre era empleado del correo, lo que lo llevó a trasladar a su familia a Concordia y, más tarde, a La Plata.

Solari fue vocalista, compositor y principal miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto al guitarrista Eduardo Skay Beilinson, una de las bandas más aclamadas del país, y de su proyecto solista Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (LFDAA).

Indio Solari 2.jpg

LEER MÁS: Proponen declarar al Indio Solari Ciudadano Ilustre de Paraná

En la actualidad, el cantante vive alejado de los escenarios, una decisión motivada por su diagnóstico de Parkinson anunciado en 2016, que lo obligó a dejar de realizar presentaciones en vivo. A pesar de la situación que lo aqueja, su banda solista, LFDAA continúa realizando giras en el territorio argentino y en países limítrofes como Uruguay, acompañados en ocasiones con un holograma del músico.

Creación de Los Redondos y discografía

Los Redondos verían la luz en 1976 en la ciudad de La Plata y comenzarían sus actuaciones en 1977 con presentaciones de rock con tintes teatrales, diálogos y bailarinas nudistas. La banda era integrada por el Indio Solari en voz, Skay Beilinson en guitarra, Semilla Bucciarelli en bajo, Walter Sidotti en batería y Sergio Dawi en saxofón.

En 1985 publicarían su primer disco de estudio, titulado Gulp!, considerado por los fanáticos y críticos como la piedra angular de la discografía de Los Redondos. En 1986 lanzarían Oktubre, un homenaje a la revolución rusa y cuya portada puede apreciarse en diferentes murales de Argentina. Luego, seguiría Un baión para el ojo idiota en 1988.

Debido a su creciente ascenso en la industria musical, continuaron elaborando material discográfico.Bang! Bang! Estás liquidado de 1989, que fue presentado en el estadio Obras Sanitarias. Y finalizarían con sus últimos materiales: Lobo suelto, cordero atado de 1993, Luzbelito de 1996, El último bondi a Finisterre de 1998 y Momo sampler del año 2000.

Ciudadano Ilustre Indio Solari Paraná
Noticias relacionadas
camilo nicolas llega a parana con su show a fondo

Camilo Nicolás llega a Paraná con su show "A fondo"

Pequeños Seres en la redacción de UNO

Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

La Obra Teatral Dejen a los niños cantar se declaró de interés municipal en Villaguay

La Obra Teatral "Dejen a los niños cantar" se declaró de interés municipal en Villaguay

Damas Gratis y Coty Hernández 

Coty Hernández y Damas Gratis se presentarán en el Club Universitario

Ver comentarios

Lo último

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

Ultimo Momento
Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

Racing Club no aguantó y Flamengo se quedó con un triunfo agónico

Racing Club no aguantó y Flamengo se quedó con un triunfo agónico

Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

La provincia
Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Desde Concordia Rogelio Frigerio pidió no votar el pasado

Desde Concordia Rogelio Frigerio pidió "no votar el pasado"

Dejanos tu comentario