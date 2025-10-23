Avanza la iniciativa para declarar Ciudadano Ilustre de Paraná al Indio Solari

La Comisión de Cultura de Paraná aprobó declarar Ciudadano Ilustre a Carlos 'Indio' Solari, con una placa informativa en su lugar de nacimiento.

La Comisión de Cultura del Concejo Deliberante de Paraná emitió este miércoles despacho favorable para declarar Ciudadano Ilustre a Carlos Alberto 'Indio' Solari, ícono del rock argentino y ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La iniciativa impulsada por el edil Máximo Miguez también propone colocar una placa QR informativa en el edificio del Correo Argentino, en calle 25 de Mayo 114, lugar donde nació el artista, como forma de preservar su legado en la memoria cultural de Paraná.

Vida y obra

El artista nació el 17 de enero de 1949 en la ciudad de Paraná y vivió aquí hasta los seis años. Su padre era empleado del correo, lo que lo llevó a trasladar a su familia a Concordia y, más tarde, a La Plata.

Solari fue vocalista, compositor y principal miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto al guitarrista Eduardo Skay Beilinson, una de las bandas más aclamadas del país, y de su proyecto solista Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (LFDAA).

Indio Solari 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

En la actualidad, el cantante vive alejado de los escenarios, una decisión motivada por su diagnóstico de Parkinson anunciado en 2016, que lo obligó a dejar de realizar presentaciones en vivo. A pesar de la situación que lo aqueja, su banda solista, LFDAA continúa realizando giras en el territorio argentino y en países limítrofes como Uruguay, acompañados en ocasiones con un holograma del músico.

Creación de Los Redondos y discografía

Los Redondos verían la luz en 1976 en la ciudad de La Plata y comenzarían sus actuaciones en 1977 con presentaciones de rock con tintes teatrales, diálogos y bailarinas nudistas. La banda era integrada por el Indio Solari en voz, Skay Beilinson en guitarra, Semilla Bucciarelli en bajo, Walter Sidotti en batería y Sergio Dawi en saxofón.

En 1985 publicarían su primer disco de estudio, titulado Gulp!, considerado por los fanáticos y críticos como la piedra angular de la discografía de Los Redondos. En 1986 lanzarían Oktubre, un homenaje a la revolución rusa y cuya portada puede apreciarse en diferentes murales de Argentina. Luego, seguiría Un baión para el ojo idiota en 1988.

Debido a su creciente ascenso en la industria musical, continuaron elaborando material discográfico.Bang! Bang! Estás liquidado de 1989, que fue presentado en el estadio Obras Sanitarias. Y finalizarían con sus últimos materiales: Lobo suelto, cordero atado de 1993, Luzbelito de 1996, El último bondi a Finisterre de 1998 y Momo sampler del año 2000.