Instituto se transformó en el primer representante de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) en despedirse de la Copa Túnel Subfluvial Masculina. El elenco de barrio Villa Uranga se despidió del certamen al perder 3 a 1 ante Unión de Santa Fe en el juego decisivo de una de las llaves correspondiente a los octavos de final.
Instituto se despidió de la Copa Túnel Subfluvial
Instituto quedó eliminado del certamen al perder 3 a 1 ante Unión de Santa Fe en el juego decisivo de una de las series de octavos de final.
En el cotejo que abrió la serie el Tatengue sacó diferencias al imponerse por 4 a 2 en cancha de Oro Verde, escenario donde el Azul ofició de anfitrión. Frente a este escenario Instituto tenía la difícil misión de ganar por dos tantos de distancia para estirar la definición a remates desde el punto penal.
El representante de la LPF sorprendió a Unión al abrir el marcador en el encuentro disputado en el estadio Mauricio Martínez, en la localidad santafesina de Santo Tomé. Maximiliano Martínez rompió el cero cuando el cronómetro marcó 16 minutos. De esa manera Instituto se puso arriba en el marcador y acortó distancia en el score global.
Unión reaccionó y liquidó la llave
En el complemento Unión reaccionó, revirtió el marcador y abrochó el pase a la siguiente instancia. Agustín Benavides, Leonel Flores y Nicolás Puebla se hicieron presentes en la red para establecer el 3 a 1 final en Santo Tomé.
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Instituto finalizó el juego con 9 futbolistas por las expulsiones de Kevin Valente y Exequiel Gómez.
Como sigue la Copa Túnel Subfluvial
Este miércoles se definirán las restantes llaves correspondiente a los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial. El programa de encuentros será el siguiente
18: Patronato (2) – La Salle Jobson (3)
Estadio Presbítero Bartolomé Grella
Árbitro: Gastón Freyre
20.30: Colón (2) – Sportivo Urquiza (1)
Estadio Rafael Batres
Árbitro: Mariano Nadalín
20.30: Nacional (0) – Belgrano (1)
Estadio de Nacional
Árbitro: Daniel Zamora
21: Don Bosco (0) – Universidad (4)
Estadio Dr. Carlos Federik
Árbitro: Nicolás Mottier
21.30: Atlético Neuquen (1) – Gimnasia y Esgrima (2)
Estadio Luis Renaud
Árbitro: Ignacio Castellano
21.30: Cosmos (0) – Oro Verde (0)
Predio Nery Alberto Pumpido, cancha Leopoldo Jacinto Luque
Árbitro: César Vianco