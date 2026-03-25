Instituto se despidió de la Copa Túnel Subfluvial

Instituto quedó eliminado del certamen al perder 3 a 1 ante Unión de Santa Fe en el juego decisivo de una de las series de octavos de final.

Instituto se transformó en el primer representante de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) en despedirse de la Copa Túnel Subfluvial Masculina. El elenco de barrio Villa Uranga se despidió del certamen al perder 3 a 1 ante Unión de Santa Fe en el juego decisivo de una de las llaves correspondiente a los octavos de final.

En el cotejo que abrió la serie el Tatengue sacó diferencias al imponerse por 4 a 2 en cancha de Oro Verde, escenario donde el Azul ofició de anfitrión. Frente a este escenario Instituto tenía la difícil misión de ganar por dos tantos de distancia para estirar la definición a remates desde el punto penal.

Boca derrotó a Instituto en La Bombonera con goles del pibe Aranda y Bareiro

Copa Túnel Subfluvial: se disputan las revanchas de los octavos de final

El representante de la LPF sorprendió a Unión al abrir el marcador en el encuentro disputado en el estadio Mauricio Martínez, en la localidad santafesina de Santo Tomé. Maximiliano Martínez rompió el cero cuando el cronómetro marcó 16 minutos. De esa manera Instituto se puso arriba en el marcador y acortó distancia en el score global.

Unión reaccionó y liquidó la llave

En el complemento Unión reaccionó, revirtió el marcador y abrochó el pase a la siguiente instancia. Agustín Benavides, Leonel Flores y Nicolás Puebla se hicieron presentes en la red para establecer el 3 a 1 final en Santo Tomé.

Instituto finalizó el juego con 9 futbolistas por las expulsiones de Kevin Valente y Exequiel Gómez.

Como sigue la Copa Túnel Subfluvial

Este miércoles se definirán las restantes llaves correspondiente a los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial. El programa de encuentros será el siguiente

18: Patronato (2) – La Salle Jobson (3)

Estadio Presbítero Bartolomé Grella

Árbitro: Gastón Freyre

20.30: Colón (2) – Sportivo Urquiza (1)

Estadio Rafael Batres

Árbitro: Mariano Nadalín

20.30: Nacional (0) – Belgrano (1)

Estadio de Nacional

Árbitro: Daniel Zamora

21: Don Bosco (0) – Universidad (4)

Estadio Dr. Carlos Federik

Árbitro: Nicolás Mottier

21.30: Atlético Neuquen (1) – Gimnasia y Esgrima (2)

Estadio Luis Renaud

Árbitro: Ignacio Castellano

21.30: Cosmos (0) – Oro Verde (0)

Predio Nery Alberto Pumpido, cancha Leopoldo Jacinto Luque

Árbitro: César Vianco