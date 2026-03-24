Uno Entre Rios | Policiales | Hospital

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Vecinos alertaron sobre un posible vehículo oficial de un hospital que circuló a alta velocidad por Ruta 12 realizando maniobras peligrosas.

24 de marzo 2026 · 14:53hs
Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12.

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12.

Vecinos y automovilistas de la zona reportaron esta semana a una camioneta Ford Ecosport que circulaba por la Ruta 12, entre Betbeder y Nogoyá, realizando maniobras imprudentes. Según los testimonios, el vehículo ingresó a la ciudad a gran velocidad, cruzó un puente sorteando otros autos y puso en riesgo la seguridad vial de quienes circulaban por la zona.

Lo que despertó mayor sorpresa es que, tras averiguaciones, la camioneta podría pertenecer a un hospital de Gualeguaychú. Aparentemente, no se dirigía hacia Paraná en una situación de urgencia, sino que se movilizaba en sentido contrario, regresando a su lugar de origen.

Hubo golpes a personal policial y de salud en el hospital de Diamante.

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos.

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

LEER MÁS: Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Vehículo oficial protagoniza maniobras de alto riesgo en Ruta 12

Ford Ecosport (1).jpeg

El vehículo, identificado con dominio AB 579 UG, estaba rotulado con la inscripción "Vehículo oficial". Este hecho genera preocupación, ya que, según vecinos, no sería la primera vez que se lo observa circulando a alta velocidad sobre la misma ruta durante esta semana.

Hasta el momento, no se registraron incidentes graves, pero la situación genera cuestionamientos sobre el uso de vehículos oficiales y la seguridad en rutas provinciales. Autoridades locales aún no se han pronunciado sobre posibles sanciones o controles adicionales para este tipo de vehículos.

Hospital Ruta 12 Vehículo
Noticias relacionadas
La Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol, fue en Concordia. 

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Tras las averiguaciones, el hombre fue puesto a disposición de la justicia de Misiones. 

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína.

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Carlos Damián Araújo, prófugo uruguayo con alerta roja de Interpol, fue detenido en Concordia. Incautaron drogas y dinero.

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Ver comentarios

Lo último

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Ultimo Momento
Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Ovación
La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

La provincia
Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Dejanos tu comentario