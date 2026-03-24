Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12.

Vecinos alertaron sobre un posible vehículo oficial de un hospital que circuló a alta velocidad por Ruta 12 realizando maniobras peligrosas.

Vecinos y automovilistas de la zona reportaron esta semana a una camioneta Ford Ecosport que circulaba por la Ruta 12 , entre Betbeder y Nogoyá, realizando maniobras imprudentes. Según los testimonios, el vehículo ingresó a la ciudad a gran velocidad, cruzó un puente sorteando otros autos y puso en riesgo la seguridad vial de quienes circulaban por la zona.

Lo que despertó mayor sorpresa es que, tras averiguaciones, la camioneta podría pertenecer a un hospital de Gualeguaychú. Aparentemente, no se dirigía hacia Paraná en una situación de urgencia, sino que se movilizaba en sentido contrario, regresando a su lugar de origen.

Vehículo oficial protagoniza maniobras de alto riesgo en Ruta 12

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El vehículo, identificado con dominio AB 579 UG, estaba rotulado con la inscripción "Vehículo oficial". Este hecho genera preocupación, ya que, según vecinos, no sería la primera vez que se lo observa circulando a alta velocidad sobre la misma ruta durante esta semana.

Hasta el momento, no se registraron incidentes graves, pero la situación genera cuestionamientos sobre el uso de vehículos oficiales y la seguridad en rutas provinciales. Autoridades locales aún no se han pronunciado sobre posibles sanciones o controles adicionales para este tipo de vehículos.