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"Anduvimos Haciendo": niños y niñas de Paraná compartieron sus trabajos artísticos

La muestra "Anduvimos Haciendo" reunió las producciones de 45 niños y niñas que participaron durante el año de talleres de artes escénicas

14 de noviembre 2026 · 09:41hs
Anduvimos Haciendo: niños y niñas de Paraná compartieron sus trabajos artísticos

Anduvimos Haciendo: niños y niñas de Paraná compartieron sus trabajos artísticos

La muestra reunió las producciones de 45 niños y niñas que participaron durante el año de talleres de artes escénicas, creación de marionetas y acompañamiento educativo. La propuesta es resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Paraná y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

Anduvimos Haciendo, la propuesta para las infancias

Las producciones artísticas, las historias y las experiencias compartidas durante todo un año tuvieron su espacio en la muestra “Anduvimos Haciendo”, un encuentro que reunió los trabajos realizados por niños y niñas de distintos barrios de Paraná. La actividad se desarrolló este jueves en el Aula de la Memoria de la Escuela Normal “José María Torres” y permitió conocer el recorrido de los talleres impulsados a través de dos programas que trabajan en territorio.

La propuesta se llevó adelante mediante una articulación entre Construir Valores, de la Municipalidad de Paraná, y Punto Comunidad, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Durante el año, las actividades incluyeron experiencias vinculadas con las artes escénicas, la construcción de marionetas y el acompañamiento educativo, con el objetivo de acercar nuevas herramientas de expresión y aprendizaje a las infancias.

Los encuentros tuvieron lugar en tres espacios de la ciudad: el SUM del barrio San Jorge, el salón vecinal de Bajada Grande y el Centro de Arte del Club Universitario. Allí participaron 45 niños y niñas, acompañados por estudiantes avanzados de distintas carreras de la Facultad, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en las actividades artísticas y educativas.

Verónica Alloati, coordinadora municipal del programa Construir Valores, destacó la continuidad del trabajo conjunto con la Facultad, que comenzó en 2025. Explicó que el Municipio acompaña las iniciativas mediante el financiamiento de seis talleristas y la provisión de materiales, a partir de proyectos presentados por las instituciones. También adelantó que, luego del cierre de las actividades de este año por cuestiones presupuestarias, se proyecta comenzar una nueva etapa entre enero y febrero, con nuevas propuestas.

Por su parte, el decano de la FHAyCS, Daniel Richard, valoró la articulación entre ambas instituciones y la posibilidad de acercar propuestas de educación artística a barrios que muchas veces no cuentan con este tipo de espacios. Además, señaló que la participación de estudiantes avanzados de las carreras de formación docente permitió sumar acompañamiento educativo y fortalecer el vínculo de la universidad con las comunidades.

Richard también destacó los resultados en el acompañamiento de las trayectorias escolares y el aprendizaje que la experiencia representa para todas las personas involucradas. Entre las actividades, resaltó especialmente la creación de marionetas y relatos, una propuesta que permitió trabajar con la imaginación, la creatividad y la expresión artística.

La concejala Luisina Minni, presente en la jornada, destacó el alcance de Construir Valores, una política pública impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero que actualmente acompaña a más de 40 instituciones de Paraná. En ese sentido, remarcó la importancia de generar vínculos con las comunidades barriales para que los chicos puedan descubrir nuevos intereses, desarrollar sus capacidades y encontrar espacios donde desplegar sus inquietudes.

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Paraná Anduvimos Haciendo muestra
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