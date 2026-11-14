Invitan hoy a un Mate Bingo para compartir y colaborar con el Club de los Abuelos de Paraná

La propuesta del bingo es abierta a toda la comunidad. Lo recaudado será destinado a reparar el techo de su sede, ubicada en calle Laprida 649.

El Club de los Abuelos de Paraná realizará este sábado de tarde un nuevo Mate Bingo, una propuesta que combina entretenimiento, encuentro y solidaridad con una institución que lleva 43 años de trayectoria en la ciudad. La actividad comenzará a las 15.30 en la sede de calle Laprida 649 y estará abierta tanto a socios como a quienes quieran acercarse por primera vez.

En esta oportunidad, el objetivo del encuentro también tiene una finalidad concreta: reunir fondos para reparar el techo del inmueble, que presenta algunas filtraciones. Así lo explicó María Riestra, profesora de Tai Chi y referente de la institución , quien invitó a los vecinos a participar y acompañar esta iniciativa. “Lo recaudado es para arreglar el techo, que hay unas filtraciones, así que eso suma. La estamos remando para poder llevarlo adelante”, contó a UNO .

La propuesta está pensada para compartir una tarde distendida, sin restricciones de edad ni necesidad de pertenecer al club. De hecho, María destacó que suelen acercarse familias con integrantes de distintas generaciones, que encuentran en el bingo una oportunidad para reunirse, jugar y pasar un buen momento. “Vienen familias enteras, se sientan a jugar y comparten. Es algo muy lindo, muy agradable”, expresó.

Una propuesta para compartir

La invitación incluye también a quienes nunca participaron de una actividad en el club. La intención es que cada vez más personas conozcan el espacio y se animen a formar parte de sus encuentros. No hace falta tener experiencia en el bingo ni ser un jugador habitual: alcanza con las ganas de compartir una tarde diferente, en un ambiente distendido y con propuestas accesibles.

La entrada tiene un valor de 2.000 pesos e incluye tres cartones para el bingo final y un pastelito. Además, durante la tarde habrá distintas opciones para quienes quieran seguir jugando: una serie de seis cartones por 1.000 pesos, tres cartones por 600 pesos y uno por 300 pesos. También funcionará una cantina con tortas fritas, sándwiches, galletitas, bebidas, entre otras opciones.

Otro detalle de la organización es que los números se proyectan en una pantalla grande, de manera que los participantes puedan seguir el juego tanto escuchando como viendo cada número anunciado.

El encuentro se extenderá aproximadamente hasta las 19.30 y habrá disponibilidad de aire acondicionado y ventiladores en el salón. También estará permitido llevar mate o tereré para acompañar la tarde.

Quienes deseen reservar un lugar pueden comunicarse previamente al 343-4572989. Según explicó María, hay personas que prefieren asegurarse una ubicación, especialmente cuando concurren en grupo.

Una institución con extensa trayectoria

El bingo forma parte de las actividades que el Club de Abuelos viene desarrollando para abrir sus puertas a la comunidad y fortalecer la participación. Aunque este año las jornadas tuvieron mayor difusión, se trata de encuentros que ya cuentan con una trayectoria y que, por la respuesta de los asistentes, podrían tener una nueva edición en diciembre. “La misma gente te lo pide. Esa es la idea”, comentó María.

La iniciativa se inscribe en la historia de una institución que en octubre celebró sus 43 años. Durante ese recorrido, el club pasó de funcionar en un espacio alquilado a contar con una sede propia, que fue adquiriendo y acondicionando con el esfuerzo de sus integrantes. Ese camino también habla de la perseverancia de quienes sostuvieron el proyecto y fueron construyendo un lugar que hoy tiene un significado especial para sus integrantes.

Actualmente, el lugar ofrece distintas actividades recreativas y corporales, entre ellas Tai Chi, yoga, folclore y baile. También dispone de una cancha de bochas de tierra, un quincho y un salón amplio que permite realizar encuentros y celebraciones. Las propuestas se convierten en oportunidades para aprender, mantenerse en movimiento y, sobre todo, compartir con otras personas.

María, quien está vinculada al espacio desde hace casi dos décadas, destacó especialmente el clima de compañerismo que se genera entre quienes participan. “Son muy respetuosos, gente muy linda, muy agradable, muy educada. La verdad es que da gusto estar y compartir”, había expresado al referirse a la vida cotidiana de la institución.

Un espacio para forjar la amistad

En tiempos en los que las rutinas pueden volverse más solitarias, especialmente después de la jubilación o cuando los vínculos cotidianos cambian, contar con un lugar donde encontrarse adquiere otro valor. Una clase, una partida de bingo, una ronda de mate o una tarde de baile pueden convertirse en mucho más que una actividad recreativa: son momentos que ayudan a construir amistades, recuperar espacios de socialización y sentirse parte de un grupo.

Por eso, la invitación de hoy trasciende el juego y los premios. También es una oportunidad para conocer una institución que, después de más de cuatro décadas, sigue apostando a mantener sus puertas abiertas, generar encuentros y fortalecer sus espacios. Cada persona que se acerque podrá disfrutar de una tarde entre amigos y, al mismo tiempo, aportar a una mejora necesaria para que el club continúe siendo un lugar de referencia para la comunidad.