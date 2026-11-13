El cine entrerriano tendrá nuevas voces en la octava edición del FICER

El FICER confirmó quiénes evaluarán las competencias de su octava edición, que se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná

A pocas semanas de una nueva edición, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) dio a conocer los nombres de quienes tendrán la responsabilidad de evaluar las producciones de sus competencias oficiales. La convocatoria reunirá a profesionales de distintas áreas del campo audiovisual, la crítica y la literatura.

En la Competencia Oficial de Cine Argentino del Presente, el jurado estará integrado por Adriana Lestido, fotógrafa y cineasta reconocida internacionalmente; José Miccio, profesor en Letras y crítico de cine, director del sitio Calanda; y Lorena Moriconi, montajista y realizadora audiovisual, quien recibió en 2013 el Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Por su parte, la Competencia de Cortometrajes Entrerrianos contará con la mirada de Eugenia Alonso, actriz y realizadora que presentó su ópera prima en el BAFICI; Jorge Sesan, actor, director y productor audiovisual con una extensa trayectoria en el cine independiente argentino; y Mariana Bolzán, escritora, editora y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, distinguida con el Premio Fray Mocho por su novela Horizonte de sucesos.

Una de las principales novedades de esta edición será la creación del primer Jurado Joven del festival. Sus integrantes tendrán la tarea de evaluar las dos secciones en competencia y entregar un premio en cada una, incorporando así nuevas perspectivas y miradas al encuentro cinematográfico.

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El equipo estará conformado por Julián Leonel Fernández, Salomé Jazmín Husseín, Serena Ciocca, Virginia Apaldetti y Juan Bautista Tagliapietra, jóvenes provenientes de Paraná, San José y Chajarí. Fueron seleccionados luego de participar del taller de crítica y escritura cinematográfica «¿Qué vemos cuando vemos? Claves para pensar el cine», coordinado por Ezequiel Boetti en el marco del programa Camino al FICER. Sus producciones y reflexiones sobre cine pueden consultarse en el sitio oficial del festival.

La incorporación de este espacio representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a la reflexión cinematográfica y reconocer el valor de sus miradas dentro de la construcción cultural de la provincia. También fortalece el vínculo entre la formación audiovisual, la crítica y el encuentro con las producciones nacionales y entrerrianas.